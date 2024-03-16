Оливковое масло может помочь больным раком маленьким детям: открыта польза продукта в комплексном лечении нейробластомы

Nutrients: оливковое масло способно повысить эффективность лечения нейробластомы

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Группа ученых из Университета Порту в Португалии представила исследование, которое выявило потенциальные преимущества оливкового масла в лечении нейробластомы — формы рака, чаще всего диагностируемой у детей в возрасте до пяти лет.

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Нейробластома связана с генетическими мутациями, происходящими на ранних стадиях развития, и происходит из нейробластов, клеток-предшественников нервной системы.

Исследование отмечает, что окислительный стресс играет значительную роль в развитии и прогрессировании нейробластомы. Антиоксидантные свойства оливкового масла могут смягчать этот стресс благодаря фенольному соединению OLE и продукту его ферментации, известному как HT. Эти компоненты способны защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и имеют потенциальный противоопухолевый эффект, сообщает Nutrients.

Ученые заключают, что включение оливкового масла в комплексную терапию нейробластомы может увеличить эффективность медикаментозного лечения и снизить риск метастазирования.

Это открытие представляет новую перспективу в лечении этого вида рака у детей, требующего дальнейших исследований и клинических испытаний для подтверждения его эффективности и безопасности.