Научный подход: 5 способов для борьбы с изжогой. Их рекомендовали лучшие эксперты

Как быстро справиться с внезапной изжогой

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Изжога, возможно, может показаться незначительной проблемой, однако статистика показывает, что с ней время от времени сталкивается каждую неделю почти каждый пятый житель планеты. И не стоит просто рассматривать изжогу как дискомфорт или временное неудобство. Эта проблема может серьёзно повлиять на качество жизни человека.

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Способы самостоятельной борьбы с изжогой, рекомендуемые учёными

Жуйте жвачку

Один из быстрых способов избавиться от изжоги — это жевать бессахарную жвачку. Попробуйте сделать это после еды, так как это способствует увеличению выработки слюны.

Меняйте положение тела

Если изжога беспокоит вас ночью, попробуйте изменить положение тела — постарайтесь улечься так, чтобы голова и верхняя часть тела были подняты. Употребление стакана молока или порции йогурта может помочь справиться с изжогой, создав временный барьер между желудком и пищеводом, а также помогая нейтрализовать соляную кислоту.

Ослабьте пуговицы

Развязывание пояса на штанах или юбке может показаться тривиальным, но тугой пояс в сочетании с изобилием пищи может спровоцировать приступ изжоги.

Приготовьте травяной чай

Например, ромашковый, рекомендуется для облегчения симптомов изжоги. Следуйте инструкции по завариванию чашки травяного чая и употребляйте его маленькими глотками.

Не рекомендуется самолечение. В наших публикациях мы освещаем последние научные исследования и точки зрения признанных специалистов в области здоровья. Однако важно помнить, что только специалист в области медицины может поставить диагноз и назначить лечение.

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