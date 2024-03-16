Нормализовать рацион питания просто, нужно всего лишь жевать жвачку: ученые обнаружили неочевидные полезные свойства резинки без сахара

Science Alert: жевательная резинка без сахара способствует защите зубной эмали

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведенное Университетом Тафтса, подчеркивает благоприятное влияние жевательной резинки без сахара как на режим питания, так и на общее состояние здоровья.

Фото: Flickr by Mary (Mayr) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Опираясь на данные Национального обследования здоровья и питания США (NHANES), исследование выявило убедительную корреляцию между потреблением жевательной резинки без сахара и пищевыми привычками.

Жевание жевательной резинки без сахара перед едой продемонстрировало значительные преимущества. Это было связано со снижением потребления калорий во время еды и уменьшением потребления добавленных сахаров. Полученные данные свидетельствуют о том, что жевательная резинка не только стимулирует обмен веществ, но и сдерживает аппетит, особенно на сладкие закуски между приемами пищи. Следовательно, включение жевательной резинки без сахара в свой распорядок дня может способствовать формированию более здоровых пищевых привычек с течением времени, сообщает Science Alert.

Кроме того, исследование проливает свет на более широкие последствия употребления жевательной резинки без сахара для здоровья. Помимо диетического эффекта, жевательная резинка связана с защитой зубной эмали и уменьшением кариеса.

Учитывая связь между здоровьем полости рта и различными хроническими заболеваниями, такими как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение, эти результаты подчеркивают потенциал жевательной резинки без сахара как профилактической меры против этих недугов. Кроме того, здоровье полости рта взаимосвязано с психическим состоянием: заболевания полости рта коррелируют с такими состояниями, как депрессия и тревожность.