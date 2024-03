Не спешите лакомиться жаренной картошечкой: китайские ученые обнаружили негативное влияние таких блюд на нервную систему человека

PNAS: потребление жаренных продуктов может нарушить нервную систему человека

Группа ученых из Чжэцзянского университета в Китае провела исследование, которое выявило потенциальные опасности передозировки жареными продуктами, включая картошку, для здоровья психического состояния человека.

Фото: Wikipedia by Stephanie McCabe is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно исследованию, при обжарке углеводосодержащих продуктов образуется акриламид, вещество, являющееся канцерогеном. Постоянное употребление таких продуктов связано с различными нарушениями нервной системы и психики.

Эксперимент включал 140728 испытуемых, часть которых употребляла только вареную пищу, а другая часть — только жареную. Результаты исследования показали, что регулярное потребление жаренных продуктов существенно увеличивает риск развития тревоги на 12% и депрессии на 7%. Особенно высокий риск связан с употреблением жареного картофеля, который увеличивает вероятность развития этих состояний на 4% и 2% соответственно, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

Эти результаты подчеркивают важность внимательного подхода к рациону и выбору способа приготовления пищи.