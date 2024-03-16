К этим ужасным последствиям может привести отказ от потребления мяса: доктор из Гарварда назвала причины отказаться от веганства

Доктор Джорджия Эде заявила о необходимости потребления мяса для здоровья мозга

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор из Гарварда, специалист по питанию и метаболизму, Джорджия Эде подчеркивает важность продуктов животного происхождения для психического здоровья, вступая в противостояние с веганством.

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Она утверждает, что мясо необходимо для поддержания здоровья мозга, поскольку оно содержит не только белок, но и другие важные питательные вещества, такие как витамин В12, омега-3 жирные кислоты, цинк, холин, железо и йод, которые сложно получить из растительных источников, сообщает KIRO News.

Недостаток этих питательных веществ может быть связан с увеличенным риском депрессии и тревожности, как указывают исследования, показывая лучшее психическое здоровье у потребителей мяса. Например, метаанализы исследований показали, что люди, исключившие мясо из своего рациона, имели более высокий риск развития депрессии.

Кроме того, организация Food and Agriculture Organization ООН и другие источники отмечают, что животные продукты являются важным источником питательных веществ, особенно для детей, подростков, пожилых, беременных и кормящих женщин. Дефицит витамина В12, типичный для веганов, может также повысить риск инсульта.

Таким образом, несмотря на популярность веганской диеты и ее ассоциированный ореол здоровья, существуют доказательства важности продуктов животного происхождения для поддержания психического и физического здоровья.