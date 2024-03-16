Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Шпикалов: коробка-автомат может дергаться из-за дефицита масла
В белом плаще и с термосумкой: Рузиль Минекаев помог пенсионерам
Squirrel with a Gun: опасная белка в новом шутере
Водителям перечислили 7 способов, способных продлить ресурс коробки-"робота"
Science Alert: на Марсе обнаружен достигающий высоты 9000 метров древний вулкан
Китайский метод выращивания томатов
Топ-3 процедуры для перезагрузки
Известные советские актёры, которые так и не удостоились звания народного артиста
Россияне стали чаще летать во Францию и Италию
К этим ужасным последствиям может привести отказ от потребления мяса: доктор из Гарварда назвала причины отказаться от веганства

Доктор Джорджия Эде заявила о необходимости потребления мяса для здоровья мозга

1:26
Здоровье

Доктор из Гарварда, специалист по питанию и метаболизму, Джорджия Эде подчеркивает важность продуктов животного происхождения для психического здоровья, вступая в противостояние с веганством.

Доктор Джорджия Эде заявила о необходимости потребления мяса для здоровья мозга
Фото: Wikipedia by Nadimtk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она утверждает, что мясо необходимо для поддержания здоровья мозга, поскольку оно содержит не только белок, но и другие важные питательные вещества, такие как витамин В12, омега-3 жирные кислоты, цинк, холин, железо и йод, которые сложно получить из растительных источников, сообщает KIRO News.

Недостаток этих питательных веществ может быть связан с увеличенным риском депрессии и тревожности, как указывают исследования, показывая лучшее психическое здоровье у потребителей мяса. Например, метаанализы исследований показали, что люди, исключившие мясо из своего рациона, имели более высокий риск развития депрессии.

Кроме того, организация Food and Agriculture Organization ООН и другие источники отмечают, что животные продукты являются важным источником питательных веществ, особенно для детей, подростков, пожилых, беременных и кормящих женщин. Дефицит витамина В12, типичный для веганов, может также повысить риск инсульта.

Таким образом, несмотря на популярность веганской диеты и ее ассоциированный ореол здоровья, существуют доказательства важности продуктов животного происхождения для поддержания психического и физического здоровья.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Популярное
Трогательные слова на прощании с Светланой Моргуновой: что рассказал телеведущий Владимир Березин?

Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.

Прощание с легендарной ведущей Светланой Моргуновой: коллеги и близкие вспоминают ее на церемонии в Москве
Чеснок портится на грядке: рассказываем, что делать
Чем подкормить чеснок, если он желтеет? Делимся с вами секретами
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков
Если вовремя этого не сделать, никаких огурцов не будет – одна ботва: рассказываем, как добиться шикарного урожая
На первом стадионном турнире Hardcore FC сойдутся Виталий "Байкал" и Даниил "Янки" Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Перенёсший операцию актёр Фёдор Добронравов отменил все свои спектакли до 2025 года
Ещё Евгений Примаков объяснил, почему Россия не вернёт "румынское золото"
Александра Трусова рассказала, что обычно заказывает в ресторанах
Александра Трусова рассказала, что обычно заказывает в ресторанах
Последние материалы
Топ-3 процедуры для перезагрузки
Известные советские актёры, которые так и не удостоились звания народного артиста
Россияне стали чаще летать во Францию и Италию
Эксперты рассказали, почему некоторые взрослые собаки боятся незнакомых людей
Выбор моторного масла для турбодвигателей: маловязкие или с большей степенью вязкости?
Бритни Спирс встречается со своим бывшим домработником после развода
The Conversation: воссоздающий умерших близких ИИ может нанести вред человеку
Мьянма отменила въездные ограничения для россиян
JAMA: в последнее время женщины до 50 лет стали чаще болеть раком молочной железы
Диодный и александритовый лазер: плюсы и минусы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников