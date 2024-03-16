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Неутешительная статистика: за последние 20 лет женщины стали чаще страдать от рака молочной железы

JAMA: в последнее время женщины до 50 лет стали чаще болеть раком молочной железы

1:22
Здоровье

Ученые из Washington University School of Medicine провели исследование, выявив тревожный тренд: за последние два десятилетия заболеваемость раком молочной железы среди женщин до 50 лет значительно возросла.

JAMA: в последнее время женщины до 50 лет стали чаще болеть раком молочной железы
Фото: Wikipedia by Rhoda Baer is licensed under Public Domain

Целью исследования было оценить заболеваемость этим недугом за последние 20 лет с учетом различных факторов. Данные, собранные с 2000 по 2019 годы, были проанализированы, включая информацию о возрасте, расе, стадии опухоли и статусе гормональных рецепторов, сообщает JAMA Network Open.

Результаты показали увеличение заболеваемости практически во всех группах, особенно среди чернокожих женщин в возрасте от 20 до 29 и от 30 до 39 лет. Заболеваемость также выросла для опухолей I и IV стадий, но снизилась для опухолей II и III стадий.

Исследование подчеркивает влияние как когорт, так и периода на заболеваемость раком молочной железы, что требует усиления профилактических мер, особенно в сокращении расовых различий в заболеваемости.

Эти результаты позволяют выделить задачу для медицинского сообщества: разработка и реализация целевых мер по борьбе с возрастающим числом случаев рака молочной железы среди молодых женщин и снижению расовых неравенств в заболеваемости.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Ниязов Аслан
Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
Специалист Братик Александр
Специалист в области лечения заболеваний молочной железы: доброкачественные, злокачественные опухоли, опухолеподобные образования, гинекомастия мужчин, узловая и диффузная мастопатии, лечение психогенно зависимых заболеваний молочной железы
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
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