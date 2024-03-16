Лишь одна тренировка способна ускорить реакцию мозга: ученые обнаружили дофаминовую пользу физической нагрузки для организма

The JOP: физические упражнения способствуют ускорению реакции мозга

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Physiology (JOP), описывает механизм, благодаря которому физические тренировки положительно влияют на умственные способности.

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Ранее проведенные исследования указывали на улучшение когнитивных функций уже после одного сеанса упражнений низкой и средней интенсивности, однако основные физиологические причины этой связи оставались неясными.

Ученые из Японии и США провели серию экспериментов с участием здоровых мужчин, показав, что физические упражнения приводят к значительному сокращению времени реакции. Сканирование мозга подтвердило увеличение высвобождения дофамина в результате интенсивной физической нагрузки.

Исследование подчеркнуло роль дофамина не только как нейромедиатора, связанного с удовольствием и вознаграждением, но и как ключевого фактора в улучшении когнитивных функций, особенно в контексте улучшения времени реакции.