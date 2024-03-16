Жить согласно своим биологическим часам важно не только для бодрости: ученые обнаружили влияние солнца на риск сердечно-сосудистых заболеваний

Исследование, проведенное учеными University of Colorado, изучило роль управления циркадными ритмами в контексте борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Циркадные ритмы, биологические внутренние часы, регулируют множество физиологических процессов в теле живых организмов в течение приблизительно 24 часов. Эти циклы имеют критическое значение для поддержания здоровья сердца и сосудов.
Исследование показало, что нарушения циркадных ритмов часто связаны с гипоксией тканей, что является одним из ключевых факторов, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Например, утренняя сердечная смерть и увеличенный риск инфаркта связаны с такими нарушениями, сообщает Circulation Research.
Кроме того, исследование указывает на важность учета циркадных ритмов при лечении заболеваний сосудов головного мозга, включая инсульты. Риски тромбоза и прогрессирования инфаркта могут зависеть от активности циркадных циклов, что подчеркивает необходимость оптимизации времени и подходов к лечению этих состояний.
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