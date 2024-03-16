Вот что произойдет с вашим организмом, если вы не будете есть 24 часа: объясняет врач-диетолог

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Диетолог Сергеев заявил, что 24-часовое голодание не опасно для здоровых людей

1:27
Здоровье

Врач-диетолог Сергей Сергеев подчеркнул важность понимания последствий 24-часного голодания.

Диетолог Сергеев заявил, что 24-часовое голодание не опасно для здоровых людей
Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во-первых, хотя краткосрочное отсутствие пищи для здоровых людей не представляет серьезной опасности, длительное голодание может привести к серьезным физиологическим и психологическим изменениям.

Организм, эволюционно приспособленный к периодическим голодам, все же может страдать на психологическом уровне из-за стресса. На физиологическом уровне начинается перестройка на более экономный режим работы, включая замедление метаболизма и снижение уровня сахара в крови. Появляется кетоз, при котором организм использует жиры для получения энергии, что может вызвать изменения в общем самочувствии и даже негативное психическое состояние, сообщает "Вокруг Света".

Важно отметить, что для здоровых людей 24-часовое голодание не является критически опасным, но существуют противопоказания, такие как диабет, язвенная болезнь и другие хронические заболевания. Также необходимо учитывать, что правильный выход из голодания также имеет важное значение, чтобы избежать переедания и потенциальных проблем.

Таким образом, самостоятельное проведение длительных периодов голодания не рекомендуется без медицинского контроля, но 24-часовое голодание может быть относительно безопасным при соблюдении определенных условий и при отсутствии вышеуказанных противопоказаний.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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