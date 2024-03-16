Популярный у школьников способ прогулять школу оказался мифом: врач-педиатр раскрыла правду о последствиях употребления грифеля карандаша

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Врач Олеся Фролова опровергла миф о повышении температуры грифелем карандаша

1:19
Здоровье

Миф о возможности поднять температуру тела, проглотив карандашный стержень, был опровергнут врачом-педиатром Олесей Фроловой.

Врач Олеся Фролова опровергла миф о повышении температуры грифелем карандаша
Фото: Wikipedia by William Warby is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Стержни карандашей состоят из различных материалов, таких как белая глина, каолин, и графит, а также покрываются смесями жиров, восков и эмульгаторов. Основные компоненты стержня не расщепляются в желудочно-кишечном тракте и обычно выводятся естественным путем вместе с калом.

Небольшие кусочки грифеля, проглоченные случайно, обычно не вызывают серьезных проблем. Однако, важно обратить внимание на появление симптомов, таких как боли в животе, затруднения при глотании или рвота, которые могут указывать на возможные проблемы с ЖКТ. В редких случаях, если грифель был остро заточен и проглочен целиком, есть риск повреждения стенок пищевода или других частей желудочно-кишечного тракта, сообщает "Вокруг Света".

Более серьезной угрозой является вдыхание кусочка грифеля, что может привести к воспалению бронхов. Поэтому, если ребенок сообщает о проглатывании грифеля, необходимо следить за появлением симптомов дыхательной системы, таких как кашель, боль в грудной клетке или повышение температуры, и обратиться к врачу для оценки состояния и назначения необходимого лечения.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
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Заведующая отделением поликлинической педиатрии
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