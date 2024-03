Не спешите голодать перед сдачей крови: врач-терапевт рассказала об опасности неправильной диеты для организма

Анализ крови является важным инструментом для оценки здоровья и выявления различных патологий в организме. Прежде чем сдать анализ, необходимо учитывать влияние преаналитического этапа на точность результатов, особенно в отношении диеты и приема пищи, рассказала врач-терапевт Варвара Рубан.

Фото: Wikipedia by kropekk_pl is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication