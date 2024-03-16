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Не спешите голодать перед сдачей крови: врач-терапевт рассказала об опасности неправильной диеты для организма

Врач Варвара Рубан рассказала об опасности голодания перед сдачей крови

Здоровье

Анализ крови является важным инструментом для оценки здоровья и выявления различных патологий в организме. Прежде чем сдать анализ, необходимо учитывать влияние преаналитического этапа на точность результатов, особенно в отношении диеты и приема пищи, рассказала врач-терапевт Варвара Рубан.

Врач Варвара Рубан рассказала об опасности голодания перед сдачей крови
Фото: Wikipedia by kropekk_pl is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сдача анализа крови после приема пищи может привести к искажению результатов из-за изменений в составе крови. После приема пищи уровень триглицеридов, глюкозы и лейкоцитов может повыситься, а также может возникнуть постпрандиальный лейкоцитоз. Жировые частицы хиломикроны, появляющиеся в крови после еды, могут затруднить проведение точной диагностики, делая кровь белой и густой, что препятствует анализу.

Голодание также оказывает влияние на результаты анализов. Длительное голодание может изменить концентрацию различных веществ в крови, таких как билирубин, глюкоза, белок, холестерин и другие, что усложняет интерпретацию результатов и постановку диагноза, сообщает "Вокруг Света".

Кроме того, определенные продукты и режимы питания могут влиять на результаты анализа крови. Например, употребление жирной пищи или продуктов, богатых серотонином, а также употребление напитков с кофеином или диета с низким содержанием соли, могут вызвать изменения в составе крови и результаты анализов.

Соблюдение рекомендаций по подготовке к сдаче анализа крови, включая соблюдение правильной диеты и времени приема пищи, крайне важно для получения точных результатов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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