Этот обычный продукт снизит риск рака на 4%: британские ученые назвали чудотворные свойства морковки

Исследователи из Университета Ньюкасла в Великобритании решили исследовать антираковые свойства моркови в контексте новогодних праздников.
В отличие от предыдущих исследований, которые сконцентрировались на бета-каротине, растительном пигменте, придающем моркови оранжевый цвет, ученые обратили внимание на полиацетилены, другие биологически активные вещества, обнаруженные в моркови, известные своими антираковыми свойствами.
Проведенный систематический обзор и мета-анализ почти 200 исследований, в которых приняли участие 4,7 миллиона человек, показал, что регулярное употребление моркови в значительной степени связано со снижением риска развития рака. Установлено, что потребление пяти порций моркови в неделю (80 грамм каждая, в общей сложности 400 грамм) снижает риск рака на 20% по сравнению с полным отсутствием моркови в рационе. Даже употребление одной порции моркови в неделю снижает риск рака на 4%, сообщает Critical Reviews in Food Science and Nutrition.
Эти выводы подчеркивают важность включения моркови в ежедневный рацион, как в обычные дни, так и во время праздников. Независимо от того, употребляется ли морковь сырой или приготовленной, ее антираковые свойства могут быть полезны для здоровья.
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