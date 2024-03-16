Этот обычный продукт снизит риск рака на 4%: британские ученые назвали чудотворные свойства морковки

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Британские ученые обнаружили способность морковки снизить риск развития рака

1:19
Здоровье

Исследователи из Университета Ньюкасла в Великобритании решили исследовать антираковые свойства моркови в контексте новогодних праздников.

Британские ученые обнаружили способность морковки снизить риск развития рака
Фото: Wikipedia by Navaneeth Krishnan S is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

В отличие от предыдущих исследований, которые сконцентрировались на бета-каротине, растительном пигменте, придающем моркови оранжевый цвет, ученые обратили внимание на полиацетилены, другие биологически активные вещества, обнаруженные в моркови, известные своими антираковыми свойствами.

Проведенный систематический обзор и мета-анализ почти 200 исследований, в которых приняли участие 4,7 миллиона человек, показал, что регулярное употребление моркови в значительной степени связано со снижением риска развития рака. Установлено, что потребление пяти порций моркови в неделю (80 грамм каждая, в общей сложности 400 грамм) снижает риск рака на 20% по сравнению с полным отсутствием моркови в рационе. Даже употребление одной порции моркови в неделю снижает риск рака на 4%, сообщает Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Эти выводы подчеркивают важность включения моркови в ежедневный рацион, как в обычные дни, так и во время праздников. Независимо от того, употребляется ли морковь сырой или приготовленной, ее антираковые свойства могут быть полезны для здоровья.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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