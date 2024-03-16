Вылечились? Как бы не так: названы две "привычные" для нас болезни, которые имеют долгоиграющие последствия

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The Lancet: грипп и COVID-19 приводят к долгосрочным последствиям для здоровья

1:17
Здоровье

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Infectious Diseases, выявило, что как COVID-19, так и грипп могут приводить к долгосрочным последствиям для здоровья, которые продолжают ощущаться даже после выздоровления.

The Lancet: грипп и COVID-19 приводят к долгосрочным последствиям для здоровья
Фото: Wikipedia by Irfansevket2905 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эпидемиологи проанализировали данные, касающиеся 81 тысячи пациентов, госпитализированных с COVID-19, и почти 11 тысяч пациентов, госпитализированных из-за гриппа, в разные временные периоды.

Исследование показало, что уровни смертности и ухудшение здоровья спустя 18 месяцев после заболевания были высокими как при COVID-19, так и при гриппе. Однако COVID-19 оказался более серьезным и опасным заболеванием, вызывая больше симптомов и чаще требуя обращений к медицинским учреждениям и нахождения в отделениях интенсивной терапии. Кроме того, оба заболевания приводили к долгосрочным последствиям для здоровья даже после того, как пациенты были выписаны из больницы.

Эти результаты подчеркивают важность осознания рисков и последствий даже для считавшихся преходящими заболеваний, таких как грипп. Следует учитывать возможные долгосрочные последствия и принимать соответствующие меры предосторожности, особенно в условиях эпидемий и пандемий.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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