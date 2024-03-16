Удивительное возвращение к жизни: как новое лечение превратило раковую опухоль в миг

Надежда на исцеление: инновационное лечение глиобластомы показало первые обнадеживающие результаты

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У мужчины в возрасте 72 лет с диагнозом высокоагрессивной формы рака, известной как глиобластома, после получения инфузии инновационного нового лечения было отмечено значительное уменьшение размера опухоли всего через несколько дней.

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Хотя результаты двух других участников исследования с аналогичными диагнозами были менее благоприятными, успех этого случая предвещает хорошее будущее в поиске эффективного метода лечения для данной неизлечимой болезни.

Исследователи из Массачусетского онкологического центра в США предполагали, что лечение на основе иммунной системы пациента, известное как терапия CAR T-клетками, может быть успешным там, где другие методы терапии неэффективны.

Участки T-клеток пациента собираются и переинжинирируются для распознавания поверхностных маркеров опухолевых клеток перед их возвращением через инфузию. Это позволяет провести направленную борьбу с раковыми клетками. Об этом сообщает Science alert.

Предварительные лабораторные испытания показали, что терапия CAR T-клетками, дополненная антителами, работает ожидаемым образом на месте опухоли, даже привлекая другие регуляторные T-клетки для участия в борьбе.

Клиническое исследование фазы 1 под названием INCIPIENT было направлено на оценку безопасности процесса и его потенциала в качестве лечения. Исследователи оптимистично смотрят в будущее, продолжая исследовать этот новаторский иммунотерапевтический подход.