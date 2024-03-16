Стресс, перетекающий в постоянный страх: американские ученые нашли биологическое объяснение посттравматического расстройства

Science: антидепрессанты могут предотвратить генерализацию страха, вызванного стрессом

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведенное учеными из University of California San Diego, проливает свет на механизм превращения стресса в страх в мозге, особенно в контексте посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

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Обычно нервная система реагируют на стресс с помощью ощущения страха, что является естественным механизмом выживания. Однако в некоторых случаях стресс может привести к переходу страха от конкретных ситуаций к общему состоянию, что характерно для различных тревожных расстройств, включая ПТСР.

В ходе исследования было обнаружено, что у мышей и людей, страдающих от ПТСР, происходит изменение в работе нейромедиаторов в определенных областях мозга. Вместо использования глутамата, как это обычно бывает, эти нейроны начинают использовать γ-аминомасляную кислоту (ГАМК). Этот процесс связан с высвобождением кортикостерона и активацией глюкокортикоидных рецепторов. Более того, исследователи обнаружили, что применение антидепрессантов может блокировать это изменение, что в свою очередь предотвращает генерализацию страха, сообщает Science.

Эти результаты не только предоставляют более глубокое понимание механизмов генерализации страха, но и могут открыть новые перспективы в лечении различных тревожных расстройств, включая ПТСР.