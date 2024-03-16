Закаливание с пользой для здоровья: ученые обнаружили эффективность метода "ледяного человека" Вима Хофа

PLOS One: ученые доказали эффективность метода закаливания организма Вима Хофа

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вим Хоф, известный как "ледяной человек", представил свою уникальную методику, названную "Метод Вима Хофа" (WHM), которая сочетает в себе воздействие холода и специальные дыхательные упражнения.

Фото: Openverse by Ele-chudinovsk is licensed under CC BY-SA 4.0

Последний систематический обзор, проведенный учеными из University of Warwick, подтверждает эффективность этого метода в области улучшения физического и психического здоровья, в частности, в контексте воспалительных реакций.

Результаты обзора указывают на потенциальные преимущества WHM в борьбе с воспалением как у здоровых, так и у нездоровых участников экспериментов. Это достигается за счет увеличения уровня адреналина в организме, что приводит к повышению уровня интерлейкина-10 (противовоспалительного цитокина) и снижению уровня провоспалительных цитокинов, сообщает PLOS One.

Однако, несмотря на эти обнадеживающие результаты, эффекты метода на производительность упражнений пока остаются неоднозначными. Также отмечается, что влияние WHM на дыхательные параметры также представляется разнородным и требует дальнейшего изучения.