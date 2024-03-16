Насладиться блинами и не навредить фигуре и здоровью: эндокринолог дала важные советы россиянам на Масленичную неделю

Врач Павлова посоветовала ограничить использование масла во время Масленицы

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач эндокринолог Зухра Павлова рассказала о стратегии для здорового питания во время Масленичной недели, когда блины становятся неотъемлемой частью рациона. Она подчеркнула важность ограничения использования масла при приготовлении блинов и предлагает ряд рекомендаций:

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Минимизация масла : не излишествуйте с маслом как в тесте, так и при жарке.

: не излишествуйте с маслом как в тесте, так и при жарке. Без сахара в тесте : избегайте добавления сахара в тесто для уменьшения калорийности.

: избегайте добавления сахара в тесто для уменьшения калорийности. Альтернативы начинкам : вместо сливочного масла рекомендуется сочетать блины с икрой или вареньем, чтобы снизить содержание жиров.

: вместо сливочного масла рекомендуется сочетать блины с икрой или вареньем, чтобы снизить содержание жиров. Замена сгущенки : предпочтительнее использовать варенье и ягоды вместо сгущенного молока для уменьшения потребления трансжиров и загустителей, сообщает "Московский Комсомолец".

: предпочтительнее использовать варенье и ягоды вместо сгущенного молока для уменьшения потребления трансжиров и загустителей, сообщает "Московский Комсомолец". Разумные порции: рекомендуется ограничиться двумя блинами, чтобы избежать переедания и насладиться угощением.

Эти рекомендации помогут минимизировать вредные последствия употребления блинов во время Масленичной недели и сохранить форму и здоровье.