Насладиться блинами и не навредить фигуре и здоровью: эндокринолог дала важные советы россиянам на Масленичную неделю

Врач эндокринолог Зухра Павлова рассказала о стратегии для здорового питания во время Масленичной недели, когда блины становятся неотъемлемой частью рациона. Она подчеркнула важность ограничения использования масла при приготовлении блинов и предлагает ряд рекомендаций:
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Минимизация масла: не излишествуйте с маслом как в тесте, так и при жарке.
Без сахара в тесте: избегайте добавления сахара в тесто для уменьшения калорийности.
Альтернативы начинкам: вместо сливочного масла рекомендуется сочетать блины с икрой или вареньем, чтобы снизить содержание жиров.
Замена сгущенки: предпочтительнее использовать варенье и ягоды вместо сгущенного молока для уменьшения потребления трансжиров и загустителей, сообщает "Московский Комсомолец".
Разумные порции: рекомендуется ограничиться двумя блинами, чтобы избежать переедания и насладиться угощением.
Эти рекомендации помогут минимизировать вредные последствия употребления блинов во время Масленичной недели и сохранить форму и здоровье.
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