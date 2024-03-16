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Насладиться блинами и не навредить фигуре и здоровью: эндокринолог дала важные советы россиянам на Масленичную неделю

Врач Павлова посоветовала ограничить использование масла во время Масленицы

1:04
Здоровье

Врач эндокринолог Зухра Павлова рассказала о стратегии для здорового питания во время Масленичной недели, когда блины становятся неотъемлемой частью рациона. Она подчеркнула важность ограничения использования масла при приготовлении блинов и предлагает ряд рекомендаций:

Врач Павлова посоветовала ограничить использование масла во время Масленицы
Фото: Openverse by ХВикт is licensed under CC BY-SA 4.0
  • Минимизация масла: не излишествуйте с маслом как в тесте, так и при жарке.
  • Без сахара в тесте: избегайте добавления сахара в тесто для уменьшения калорийности.
  • Альтернативы начинкам: вместо сливочного масла рекомендуется сочетать блины с икрой или вареньем, чтобы снизить содержание жиров.
  • Замена сгущенки: предпочтительнее использовать варенье и ягоды вместо сгущенного молока для уменьшения потребления трансжиров и загустителей, сообщает "Московский Комсомолец".
  • Разумные порции: рекомендуется ограничиться двумя блинами, чтобы избежать переедания и насладиться угощением.

Эти рекомендации помогут минимизировать вредные последствия употребления блинов во время Масленичной недели и сохранить форму и здоровье.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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