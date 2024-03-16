Недавно опубликованный отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) привлекает внимание к потенциальным рискам инфекций, связанных с промыванием носа нестерильной водопроводной водой.
Исследование описывает 10 случаев инфекций амебами Acanthamoeba в США за период с 1994 по 2022 год, из которых девять произошли за последние 10 лет. Большинство пациентов использовали воду из водопровода для процедур промывания носа, и в результате этого возникли серьезные осложнения, такие как кожные заболевания и гранулематозный амебный энцефалит (ГАЭ), который может быть смертельным. У всех пациентов была ослаблена иммунная система.
Рекомендации CDC включают использование кипяченой, стерильной или дистиллированной воды для безопасного промывания носа, чтобы избежать инфекций амебами. Повышение осведомленности о безопасных методах промывания носа является ключевым для предотвращения подобных инцидентов, сообщает Emerging Infectious Diseases (EID).
Амебы Acanthamoeba могут вызывать серьезные заболевания, особенно у людей с ослабленной иммунной системой, и представляют опасность для тех, кто практикует промывание носа.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.