Не спешите промывать нос: в США предупредили о смертельной инфекции головного мозга из-за использования обычной проточной воды

EID: промывание носа проточной водой может вызвать инфицирование головного мозга

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавно опубликованный отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) привлекает внимание к потенциальным рискам инфекций, связанных с промыванием носа нестерильной водопроводной водой.

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Исследование описывает 10 случаев инфекций амебами Acanthamoeba в США за период с 1994 по 2022 год, из которых девять произошли за последние 10 лет. Большинство пациентов использовали воду из водопровода для процедур промывания носа, и в результате этого возникли серьезные осложнения, такие как кожные заболевания и гранулематозный амебный энцефалит (ГАЭ), который может быть смертельным. У всех пациентов была ослаблена иммунная система.

Рекомендации CDC включают использование кипяченой, стерильной или дистиллированной воды для безопасного промывания носа, чтобы избежать инфекций амебами. Повышение осведомленности о безопасных методах промывания носа является ключевым для предотвращения подобных инцидентов, сообщает Emerging Infectious Diseases (EID).

Амебы Acanthamoeba могут вызывать серьезные заболевания, особенно у людей с ослабленной иммунной системой, и представляют опасность для тех, кто практикует промывание носа.