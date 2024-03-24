Интересное наблюдение учёного о пользе кислорода: нобелевский лауреат Варбург утверждает, что он борется против рака

Учёный-биохимик Варбург: недостаток кислорода провоцирует рак

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Интересное наблюдение провёл учёный-биохимик Отто Варбург из Германии, лауреат Нобелевской премии 1931 года. Он пришёл к выводу, что недостаток кислорода в клетках (рН <7,0) провоцирует превращение здоровых клеток в раковые.

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По словам учёного, раковые опухоли не растут в богатой кислородом среде с рН 7,5 и более.

Это наблюдение говорит о том, что рак развивается, когда повышается кислотность жидкости.

Преемники учёного в 60-х годах XX века доказали, что при уровне рН 7,5 и более любая болезнетворная флора не может размножаться, а при таком рН наш иммунитет легко борется с неблагоприятными явлениями для организма.

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