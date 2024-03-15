Врачи рассказали про омолаживающие продукты для женщин старше 50-ти

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кожные изменения, которые происходят в период менопаузы у женщин, являются типичными последствиями этого периода. Для компенсации этой потери рекомендуется добавить в рацион шесть продуктов, которые благоприятно влияют на состояние кожи.

Фото: openverse.org by Dick Thomas Johnson is licensed under CC BY 2.0.

Особое внимание стоит уделить мясным субпродуктам — куриной печени и почкам, которые являются источником коллагена, а также содержат медь, белок, магний, витамин B12 и фолиевую кислоту.

Темный шоколад также будет полезен, так как содержит белок, магний, железо, медь, цинк, флавоноиды и марганец. Костный бульон обладает богатым содержанием необработанного коллагена, белка и аминокислот, оказывая благоприятное воздействие на кишечник.

Его можно использовать как основу для приготовления супа или употреблять вместо воды.

Цитрусовые богаты витамином C, который необходим для образования коллагена. Моллюски также оказывают положительное влияние на этот процесс. Говяжий коллаген способствует восстановлению мышц, повышает эффективность тренировок и также благоприятно влияет на кожу и кости.

Включение этих продуктов в рацион поможет поддерживать здоровье кожи в период менопаузы.