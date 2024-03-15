8 часов сна — миф?: разоблачение от специалистов: как правильно высыпаться

Сомнолог Царева рассказала, сколько может длиться здоровый сон

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Здоровым людям рекомендуется спать от 6,5 до 10 часов в сутки, хотя индивидуальные потребности могут варьироваться от 4 до 12 часов. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказала врач-сомнолог, невролог Елена Царева.

Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Обычно мы считаем, что идеальная продолжительность сна составляет восемь часов. Однако это не так для всех. С возрастом требования к сну меняются: дети спят больше, чем взрослые, а у пожилых людей сон обычно короче. Даже внутри одной возрастной группы, например, 30-летних, существует большой разброс в предпочтениях по количеству сна. Некоторые нуждаются в 6,5 часах, другие в 10. И если говорить о индивидуальной норме, то она может быть от 4 до 12 часов. Есть люди, которые чувствуют себя бодрыми после всего 4-5 часов сна, и те, кому необходимо целых 12 часов для полноценного отдыха", — пояснила Царева.

Она также отметила, что внезапное увеличение потребности во сне часто может указывать на наличие каких-то здоровенных проблем.

"Это не нормальное состояние. В таких случаях необходимо исключить возможные заболевания, которые могут вызывать такие изменения. Часто повышенная потребность во сне может быть следствием недостатка сна в предыдущие дни или плохого его качества", — добавила Царева.