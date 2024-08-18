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Врач Гинзбург рассказал, как избежать инфаркта: ешьте эти продукты каждый день

Врач Гинзбург назвал продукты, которые снижают холестерин и риски инфаркта
2:13
Здоровье

Здоровье сердечно-сосудистой системы сильно зависит от того, что мы едим. Существуют продукты, которые не только положительно влияют на общее здоровье человека, но и способствуют предотвращению сердечных проблем, включая инфаркт. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург журналу "Вечерняя Москва".

Врач Гинзбург назвал продукты, которые снижают холестерин и риски инфаркта
Фото: commons.wikimedia.org by Рене Кортен, CC BY-SA 4.0

Многие врачи считают, что основной причиной заболеваний сердца является атеросклероз, который приводит к закупорке сосудов и может вызвать серьезные осложнения, включая инфаркт.

Гинзбург подчеркивает, что атеросклероз может привести к некрозу больших областей сердечной ткани, что становится причиной инфаркта. Когда мелкие сосуды забиваются, мышечная ткань заменяется соединительной, что может привести к развитию кардиосклероза. Это означает, что сердце теряет свои функции, а качество жизни снижается. Жить с таким сердцем долго невозможно.

Чтобы поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, Гинзбург рекомендует включить в рацион следующие продукты:

  • Рыба, особенно морская и жирная.
  • Оливковое масло, которое лучше использовать вместо подсолнечного масла при приготовлении пищи.
  • Бобовые, такие как нут, чечевица, фасоль. Необходимо употреблять не менее пяти порций в неделю.
  • Кисломолочные продукты, такие как кефир, ряженка, йогурт без добавления сахара. Рекомендуется употреблять два раза в день.
  • Овощи и ягоды, которые желательно включать в рацион при каждом приеме пищи.
  • Приправы, такие как лук, чеснок, куркума, имбирь, перец.

Все эти продукты обладают антиатерогенным действием и помогают предотвратить отложение холестерина на стенках сосудов. Некоторые из них содержат вещества, которые имеют противовоспалительное влияние, а другие содержат пищевые волокна, способствующие снижению уровня "плохого" холестерина. Кроме того, ягоды содержат природные салицилаты, которые помогают предотвратить развитие атеросклероза.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Инфа́ркт (лат. infarcire «начинять, набивать») — омертвление (некроз) органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения. Причины инфаркта: тромбоз, эмболия, длительный спазм артерий и функциональное перенапряжение органа в условиях гипоксии.

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