Врач Гинзбург рассказал, как избежать инфаркта: ешьте эти продукты каждый день

Здоровье сердечно-сосудистой системы сильно зависит от того, что мы едим. Существуют продукты, которые не только положительно влияют на общее здоровье человека, но и способствуют предотвращению сердечных проблем, включая инфаркт. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург журналу "Вечерняя Москва".
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Многие врачи считают, что основной причиной заболеваний сердца является атеросклероз, который приводит к закупорке сосудов и может вызвать серьезные осложнения, включая инфаркт.
Гинзбург подчеркивает, что атеросклероз может привести к некрозу больших областей сердечной ткани, что становится причиной инфаркта. Когда мелкие сосуды забиваются, мышечная ткань заменяется соединительной, что может привести к развитию кардиосклероза. Это означает, что сердце теряет свои функции, а качество жизни снижается. Жить с таким сердцем долго невозможно.
Чтобы поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы, Гинзбург рекомендует включить в рацион следующие продукты:
Рыба, особенно морская и жирная.
Оливковое масло, которое лучше использовать вместо подсолнечного масла при приготовлении пищи.
Бобовые, такие как нут, чечевица, фасоль. Необходимо употреблять не менее пяти порций в неделю.
Кисломолочные продукты, такие как кефир, ряженка, йогурт без добавления сахара. Рекомендуется употреблять два раза в день.
Овощи и ягоды, которые желательно включать в рацион при каждом приеме пищи.
Приправы, такие как лук, чеснок, куркума, имбирь, перец.
Все эти продукты обладают антиатерогенным действием и помогают предотвратить отложение холестерина на стенках сосудов. Некоторые из них содержат вещества, которые имеют противовоспалительное влияние, а другие содержат пищевые волокна, способствующие снижению уровня "плохого" холестерина. Кроме того, ягоды содержат природные салицилаты, которые помогают предотвратить развитие атеросклероза.
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