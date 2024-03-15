Рак печени: убийцы в вашем холодильнике! Вы точно знаете, что вы едите?

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Врач Черемушкин назвал продукты, которые провоцируют рак печени

1:18
Здоровье

Рак печени считается одним из наиболее распространенных видов онкологических заболеваний в мировой практике, причиной которого, по мнению специалистов, являются неправильное питание и вредные привычки.

Врач Черемушкин назвал продукты, которые провоцируют рак печени
Фото: Департамент здравоохранения Томской области is licensed under public domain

Евгений Черемушкин, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, поделился с порталом NEWS. ru списком продуктов, которые считаются основными "врагами" печени.

В этом списке на первом месте стоят алкоголь и жирная пища.

"Среди жирных продуктов наиболее опасными являются свинина и утка. Этиловый спирт, в свою очередь, может привести к гибели гепатоцитов, которые составляют до 80% массы печени", — отмечает онколог.

Также печени вредны различные химические добавки, которые используются в пищевых продуктах.

"Еще одной причиной, способствующей развитию рака печени, могут быть инфекции такие как гепатит B и гепатит C, а также цирроз печени", — добавил Черемушкин.

Интересно, что для профилактики некоторых видов рака, включая рак печени, молочных желез и колоректальный рак, рекомендуется употребление кофе. В этом напитке содержатся антиоксиданты, которые могут замедлить воспалительные процессы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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