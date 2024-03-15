Почему современные люди добровольно голодают?: врач рассказывает о научных аспектах

Ученые провели анализ голодания и усомнились в его пользе

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотя в прошлом голодание было неизбежным для выживания, современные люди иногда осознанно отказываются от приема пищи. Врач Екатерина Кашух поделилась научными доводами в пользу такого подхода к питанию.

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Существует разнообразие форм голодания, начиная от однодневных постов до длительных строгих диет. Отказ от еды с целью укрепления здоровья становится все более популярным явлением.

Голодание демонстрирует положительное воздействие на организм: оно способствует снижению веса, улучшает работу сердца и обмен веществ, а также снижает уровень глюкозы и холестерина в крови. Эти выводы подтверждены современными научными исследованиями.

Тем не менее, Кашух предупреждает о возможных недостатках такого типа питания, включая непредсказуемые результаты, отрицательное воздействие на белковый обмен и риск срывов и переедания после окончания периода голодания.

Медицинские сообщества диетологов не рекомендуют голодание, отдавая предпочтение здоровому и сбалансированному подходу к питанию.