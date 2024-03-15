Почему современные люди добровольно голодают?: врач рассказывает о научных аспектах

Хотя в прошлом голодание было неизбежным для выживания, современные люди иногда осознанно отказываются от приема пищи. Врач Екатерина Кашух поделилась научными доводами в пользу такого подхода к питанию.
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Существует разнообразие форм голодания, начиная от однодневных постов до длительных строгих диет. Отказ от еды с целью укрепления здоровья становится все более популярным явлением.
Голодание демонстрирует положительное воздействие на организм: оно способствует снижению веса, улучшает работу сердца и обмен веществ, а также снижает уровень глюкозы и холестерина в крови. Эти выводы подтверждены современными научными исследованиями.
Тем не менее, Кашух предупреждает о возможных недостатках такого типа питания, включая непредсказуемые результаты, отрицательное воздействие на белковый обмен и риск срывов и переедания после окончания периода голодания.
Медицинские сообщества диетологов не рекомендуют голодание, отдавая предпочтение здоровому и сбалансированному подходу к питанию.
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ