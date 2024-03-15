Болтайте на здоровье: мобильный телефон не вызывает опухолей даже при длительном интенсивном использовании

Масштабное исследование опровергло канцерогенное действие излучения мобильника

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Самое масштабное исследование полностью опровергло связь риска развития опухолей мозга с излучением мобильного телефона. Оно ещё продолжается, но выводы уже сделаны — о них европейские учёные рассказали в Environment International.

Фото: Pexels by Hassan OUAJBIR is licensed under CC0

Собственно, медики и раньше скептически относились к страшилкам о спровоцированных мобильником злокачественных новообразованиях, но убедительных исследований с качественным дизайном, доказывающих абсолютную безопасность сотовых, не было.

Исследователи из Великобритании, Дании, Нидерландов, Финляндии, Франции и Швеции устранили эту недоработку. Они провели тщательный метаанализ данных о 265 тысячах европейцев старше 18 лет без онкологических диагнозов на момент начала изучения, собрали сведения об интенсивности пользования ими мобильной связью и даже проверили их у операторов.

За период наблюдения среди участников было зафиксировано 149 случаев глиомы, 89 — менингиомы и 29 — акустической невриномы, хотя большинство из них активно разговаривали по телефону (более 1900 кумулятивных часов использования в высшем 10-м процентиле при стаже от 15 лет).

Учёные пришли к однозначному выводу: мобильный телефон не способствует развитию опухолей мозга даже при самом интенсивном его использовании и, кроме того, не даёт накопительного эффекта.