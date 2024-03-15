Ученые из Новосибирска исследовали функцию белка Cas9 в генетической редакции

Новосибирские ученые раскрыли значение белка Cas9 для редактирования генома

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, расположенного в Новосибирске обнаружили, что белок Cas9 временно скрывает повреждения в ДНК от репарационной системы.

Фото: commons.wikimedia.org by Zuzanna K. Filutowska is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

CRISPR/Cas9 — способ редактирования генетической информации организмов, используемый для устранения мутаций, вызывающих наследственные заболевания, и получение новых сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов для биотехнологии.

Некоторые бактерии производят белок Cas9, который может быть направлен на разрушение конкретных участков генома, связанных с вредной мутацией, после чего произвести исправление с использованием правильной ДНК последовательности.

Механизмы репарации ДНК в клетке человеческого тела, не сразу реагируют на его разрезы, если применять белок Cas9.

"Что хорошо, ведь чем меньше неожиданных взаимодействий, тем проще контролировать активность системы геномного редактирования, когда она применяется, или будет применяться, в биотехнологии и медицине", — сообщает институт.

Cas9 не оказывает воздействия на другие процессы в человеческом организме. Исследование, проведенное новосибирскими учеными, было финансово поддержано Российским научным фондом.