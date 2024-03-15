Ученые из Новосибирска исследовали функцию белка Cas9 в генетической редакции

Сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, расположенного в Новосибирске обнаружили, что белок Cas9 временно скрывает повреждения в ДНК от репарационной системы.
CRISPR/Cas9 — способ редактирования генетической информации организмов, используемый для устранения мутаций, вызывающих наследственные заболевания, и получение новых сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов для биотехнологии.
Некоторые бактерии производят белок Cas9, который может быть направлен на разрушение конкретных участков генома, связанных с вредной мутацией, после чего произвести исправление с использованием правильной ДНК последовательности.
Механизмы репарации ДНК в клетке человеческого тела, не сразу реагируют на его разрезы, если применять белок Cas9.
"Что хорошо, ведь чем меньше неожиданных взаимодействий, тем проще контролировать активность системы геномного редактирования, когда она применяется, или будет применяться, в биотехнологии и медицине", — сообщает институт.
Cas9 не оказывает воздействия на другие процессы в человеческом организме. Исследование, проведенное новосибирскими учеными, было финансово поддержано Российским научным фондом.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.