Росздравнадзор подтвердил отсутствие опасности дефицита полосок для глюкометров

Росздравнадзор сообщил, что нет угрозы дефицита полосок для глюкометров

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не предвидится дефицита тест-полосок для глюкометров в России, процент отечественных тест-полосок в государственных закупках наращивается, как сообщается в пресс-службе Росздравнадзора.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ранее сообщалось, что объем продаж тест-полосок иностранного производства в аптеках России уменьшился из-за уменьшения поставок швейцарской компанией Roche.

"Риски возникновения дефектуры тест-полосок для глюкометров в Российской Федерации отсутствуют", — сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

По информации из ведомства, в России действуют 60 видов тест-полосок для глюкометров, 10 из которых являются продуктом отечественного производства. Согласно данным о государственных контрактах, в 2023 году было заключено 2 916 госконтрактов на поставку свыше 515 миллионов тест-полосок, где более 295 миллионов были отечественного производства. В 2024 году был заключен 621 государственный контракт на поставку более 76 миллионов тест-полосок, причем более 58 миллионов также были отечественного производства, сообщили в Росздравнадзоре.

"Таким образом доля отечественных тест-полосок в закупках растет", — отметили в пресс-службе Росздравнадзора.