Малышева и Гандельман просят не использовать этот народный метод лечения. Это величайшая глупость

Малышева и Гандельман просят не использовать уринотерапию

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ведущие программы "Жить здорово!” (Первый канал) врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман заявили, что один известный народный метод лечения — это величайшая глупость.

Фото: vk.com/zdorovie_info by Здоровье с Еленой Малышевой is licensed under public domain

Этот метод — это уринотерапия или питьё мочи, якобы для того, чтобы избавиться от многих заболеваний.

Гандельман рассказал, что почки выступают как фильтр, который выводит токсичные и опасные вещества. С мочой они уходят из организма и не наносят вреда. Поэтому не нужно пить то, от чего организм избавился, как от ненужного.

Об уринотерапии