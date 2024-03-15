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Малышева и Гандельман просят не использовать этот народный метод лечения. Это величайшая глупость

Малышева и Гандельман просят не использовать уринотерапию

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Здоровье

Ведущие программы "Жить здорово!” (Первый канал) врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман заявили, что один известный народный метод лечения — это величайшая глупость.

Малышева и Гандельман просят не использовать уринотерапию
Фото: vk.com/zdorovie_info by Здоровье с Еленой Малышевой is licensed under public domain

Этот метод — это уринотерапия или питьё мочи, якобы для того, чтобы избавиться от многих заболеваний.

Гандельман рассказал, что почки выступают как фильтр, который выводит токсичные и опасные вещества. С мочой они уходят из организма и не наносят вреда. Поэтому не нужно пить то, от чего организм избавился, как от ненужного.

Об уринотерапии
Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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Малышева и Гандельман просят не использовать уринотерапию
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