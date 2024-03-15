Малышева и Гандельман просят не использовать этот народный метод лечения. Это величайшая глупость

Ведущие программы "Жить здорово!” (Первый канал) врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман заявили, что один известный народный метод лечения — это величайшая глупость.
Фото: vk.com/zdorovie_info by Здоровье с Еленой Малышевой is licensed under public domain
Этот метод — это уринотерапия или питьё мочи, якобы для того, чтобы избавиться от многих заболеваний.
Гандельман рассказал, что почки выступают как фильтр, который выводит токсичные и опасные вещества. С мочой они уходят из организма и не наносят вреда. Поэтому не нужно пить то, от чего организм избавился, как от ненужного.
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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