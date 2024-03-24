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Правила поддержания здоровья этой весной: доктор Лысак советует больше спать и гулять

Доктор Лысак посоветовал, как поддержать здоровье этой весной

0:33
Здоровье

Доктор Роман Лысак советует: для поддержания здоровья весной необходимо уделить больше времени сну и прогулкам.

Доктор Лысак посоветовал, как поддержать здоровье этой весной
Фото: unsplash.com by Crawford Ifland crawfordifland is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Весна считается пиковым сезоном распространения инфекций. Врач-методист Роман Лысак поделился советами по защите от вирусов в интервью изданию "ФедералПресс".

Белки играют важную роль в формировании клеток, ответственных за иммунитет, как строительный материал.

По мнению специалиста, недостаточный сон и постоянное нахождение в закрытых помещениях негативно влияют на организм именно весной.

Как укрепить иммунитет весной
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Лебедь Дмитрий
Врач-терапевт, врач функциональной диагностики
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Специалист Вишнякова Ольга
Врач терапевт, врач общей практики
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