Правила поддержания здоровья этой весной: доктор Лысак советует больше спать и гулять

Доктор Лысак посоветовал, как поддержать здоровье этой весной

0:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Роман Лысак советует: для поддержания здоровья весной необходимо уделить больше времени сну и прогулкам.

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Весна считается пиковым сезоном распространения инфекций. Врач-методист Роман Лысак поделился советами по защите от вирусов в интервью изданию "ФедералПресс".

Белки играют важную роль в формировании клеток, ответственных за иммунитет, как строительный материал.

По мнению специалиста, недостаточный сон и постоянное нахождение в закрытых помещениях негативно влияют на организм именно весной.