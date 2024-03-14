"У меня широкая кость" всего лишь оправдание

Избыточный вес и мифы о здоровье

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи отмечают, что с каждым годом число людей с избыточным весом увеличивается. Софья Елиашевич, специалист по диетологии, указывает на то, что некоторые люди, страдающие ожирением, не обращаются за помощью в медицинских учреждениях из-за распространенных мифов о снижении веса. Эксперт опровергает эти заблуждения, которые мешают достижению стройной фигуры и сохранению здоровья. Одно из таких мифов — утверждение о "повышенном количестве подкожного жира, который не представляет опасности". Современные исследования показывают обратное, связывая избыточный подкожный жир с риском развития многих опасных заболеваний.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Другое мнение, широко распространенное среди людей с лишним весом, связано с "замедлением метаболизма". Софья Елиашевич разъясняет, что замедление метаболизма может быть обусловлено гормональными нарушениями, но такие случаи встречаются крайне редко.

Еще одним распространенным мифом является утверждение о том, что "широкая кость не означает наличие лишнего жира". Этот аргумент также не соответствует действительности. По мнению диетолога, то, что часто называется "широкой костью", на самом деле является накоплением жировых отложений.

Софья Елиашевич призывает не забывать, что ожирение является причиной многих серьезных заболеваний, включая диабет второго типа.