Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как убрать колтуны с шерсти собаки
Крупный мусор из космоса упадет на Землю уже в эти выходные
"За рулем" объяснил, как возместить ущерб при ДТП, если виновник скрылся
Основатель Complexity Gaming взял кредит под залог дома в банке ради выкупа своего клуба
Эксперты рассказали, сколько делается ОСАГО на машину и на какой срок
Футболист Масалитин считает, что задержание Промеса не идёт на пользу "Спартаку"
Аналитик Беленькая: Минфин РФ ищет источники мобилизации доходов
Интересные факты о фильме "Чарли и шоколадная фабрика"
Стали известны условия посещения Европы россиянами
"У меня широкая кость" всего лишь оправдание

Избыточный вес и мифы о здоровье

1:24
Здоровье

Врачи отмечают, что с каждым годом число людей с избыточным весом увеличивается. Софья Елиашевич, специалист по диетологии, указывает на то, что некоторые люди, страдающие ожирением, не обращаются за помощью в медицинских учреждениях из-за распространенных мифов о снижении веса. Эксперт опровергает эти заблуждения, которые мешают достижению стройной фигуры и сохранению здоровья. Одно из таких мифов — утверждение о "повышенном количестве подкожного жира, который не представляет опасности". Современные исследования показывают обратное, связывая избыточный подкожный жир с риском развития многих опасных заболеваний.

Избыточный вес и мифы о здоровье
Фото: Нейросеть Шедеврум

Другое мнение, широко распространенное среди людей с лишним весом, связано с "замедлением метаболизма". Софья Елиашевич разъясняет, что замедление метаболизма может быть обусловлено гормональными нарушениями, но такие случаи встречаются крайне редко.

Еще одним распространенным мифом является утверждение о том, что "широкая кость не означает наличие лишнего жира". Этот аргумент также не соответствует действительности. По мнению диетолога, то, что часто называется "широкой костью", на самом деле является накоплением жировых отложений.

Софья Елиашевич призывает не забывать, что ожирение является причиной многих серьезных заболеваний, включая диабет второго типа.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
Популярное
Елена Ханга показала свою дочь, которая удивила необычной внешностью

У родительницы и дочери большая разница в возрасте.

Елена Ханга поделилась фото с дочерью, которую принимают за ее внучку
Сколько минимум нужно проходить пешком в день
Стало известно, сколько минут в день нужно тратить на ходьбу
Стало известно, кому досталась элитная квартира Юлии Началовой
Красивейший цветок словно осыпан бисером: его обожают ландшафтные дизайнеры - в переводе означает "пахнущий кустарник"
Уничтожение РСЗО HIMARS становится для армии РФ обычным делом Дмитрий Плотников Military Watch рассказал о мощи северокорейского танка нового поколения Петр Ермилин Все дороги теперь ведут через РФ. Путин заговорил о конце "бала вампиров" Любовь Степушова
В Финляндии требуют, чтобы ЕС заставил Японию отказаться от российской древесины
Рассказываем, как бороться с проволочником и восстановить прежний вид садового участка
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
"Чтобы что?": отмененная Лолита не собирается ехать в Донбасс по примеру Киркорова
Последние материалы
Рыбий жир: все, что вы хотели знать
Как улучшить отношения с котом
Чешский МИД потребовал у России выпустить из колонии журналистку Турмашеву
Экс-тренер "Зенита" Петржела назвал Дзюбу "старым и медленным" спортсменом
Как приготовить вишнёво-ананасовый смузи
Глобальное потепление вызывает обесцвечивание кораллов Большого Барьерного рифа
Участник состава OG по Dota 2 Себастьян Ceb Дебс рассказал о любимой команде
Жюльет Бинош стала президентом Европейской киноакадемии
Умеренное употребление кофе: польза для сердца и мозга
Как избавиться от мозолей: пять простых способов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников