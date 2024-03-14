Основные принципы улучшения качества жизни при гипотонии

Эффективные методы поддержания нормального кровяного давления: советы кардиолога

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Наталья Подгородетская отметила, что медикаментозное лечение низкого кровяного давления необходимо лишь в случае, если это состояние ассоциируется с каким-либо заболеванием. Однако подчеркнула, что не всегда обращение к лекарственной терапии является обязательным.

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Доктор объяснила, что у людей с патологически низким артериальным давлением часто наблюдается склонность к обморокам, поэтому основное внимание уделяется профилактике таких состояний и улучшению качества жизни. В случае гипотонии важно избегать резких движений, употребления алкоголя и нахождения в душных помещениях. Кроме того, рекомендуется заниматься спортом, употреблять достаточное количество воды и спать с поднятой головой.

Кардиолог также отметила, что для пациентов с низким артериальным давлением не требуется строгого ограничения потребления соли в пищу, что отличается от рекомендаций для гипертоников. Использование компрессионного трикотажа может помочь снизить застой крови в венах и улучшить кровоток к сердцу, что в свою очередь способствует поддержанию нормального кровяного давления, добавила кардиолог.

Подгородетская также подчеркнула, что лекарственная терапия может применяться при вторичной патологической гипотензии, которая обусловлена такими состояниями, как гипотиреоз, отравление тяжелыми металлами, недостаточность надпочечников, коллапс или шок.