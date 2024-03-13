Питательные вещества для восстановления либидо в марте: советы нутрициолога

Рацион для поддержания либидо: советы эксперта на март

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В марте, согласно рекомендациям российского врача-нутрициолога Виктории Толстоносовой, важно включить в свой рацион полезные питательные вещества для восстановления либидо после зимы. По мнению эксперта, необходимо обеспечить свое меню белками, как растительными, так и животными жирами, а также важными минералами и витаминами.

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"Весной стоит обратить внимание на то, чтобы ваш рацион содержал достаточное количество полезных питательных веществ. Особенно важно уделять внимание белкам, растительным и животным жирам, избегая дефицита витаминов и минералов. Также не стоит забывать о клетчатке, содержащейся в овощах, фруктах и ягодах", — отмечает нутрициолог.

Также для поддержания высокой сексуальной активности важно следить за правильным режимом дня. Рекомендуется уделять больше времени на свежем воздухе, обеспечивать достаточный сон, а также заниматься умеренными физическими упражнениями, которые улучшают кровообращение и стабилизируют гормональный баланс. Специалисты предупреждают, что управление стрессом имеет ключевое значение, поскольку нервное напряжение негативно сказывается на либидо. Для борьбы со стрессом рекомендуется заниматься йогой, дыхательными практиками и медитацией.