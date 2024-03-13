Овсянка, овощи на гриле и йогурт с фруктами: эксперт рассказывает о преимуществах для здоровья кишечника

По мнению эксперта по питанию и онкологии из Великобритании, Мереди Берди, употребление овсянки с ягодами или орехами, овощей с грибами, приготовленных на гриле, а также йогурта с фруктами, может снизить риск колоректального рака.
Специалист отмечает, что потребление большого количества клетчатки играет важную роль в профилактике рака кишечника. Клетчатка, как неперевариваемое пищевое вещество, является источником питания для полезных бактерий в кишечнике, которые поддерживают здоровье слизистой оболочки толстого кишечника и его нормальное функционирование.
Один из простых способов увеличить потребление клетчатки — это регулярное употребление на завтрак овсянки с ягодами или орехами. Если времени на приготовление каши нет, можно выбрать натуральный йогурт с фруктами, который также будет способствовать росту полезных бактерий в кишечнике. Добавление орехов или семян поможет увеличить содержание клетчатки в этом блюде.
Помимо этого, овощи с грибами, приготовленные на гриле, также считаются полезными для здоровья кишечника. При желании можно добавить цельнозерновой хлеб или яйца, чтобы сделать блюдо более сытным.
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