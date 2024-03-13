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Изучение весеннего обострения: понимание психических изменений в этот период

Весеннее обострение: как психическое состояние меняется с приходом весны

1:15
Здоровье

Уже прошла почти неделя с начала весны, и многие начали упоминать "весеннее обострение". Главный внештатный специалист по психиатрии министерства здравоохранения Самарской области, Михаил Шейфер, прокомментировал этот термин.

Весеннее обострение: как психическое состояние меняется с приходом весны
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Специалист объяснил, что в определенные периоды времени существующие отклонения в психике могут усиливаться, чаще всего это происходит сезонно. В периоды продолжительной пасмурности, ведущей зимой, некоторые люди сталкиваются с тревогой, депрессией и даже биполярными расстройствами. Психоэмоциональные особенности весеннего времени года, действительно, могут усугубить ситуацию.

Важно отметить, что весеннее обострение может возникать только у тех, кто ранее сталкивался с психическими расстройствами. В периоды между сезонами, особенно весной и осенью, состояние больных ухудшается: они могут переживать либо манию, когда всё воспринимается как прекрасное и хорошее, либо депрессию, когда жизнь кажется бессмысленной и всё только плохо. Советуется внимательно следить за своим психическим состоянием и, если вы замечаете, что что-то не так, например, длительное время сохраняется плохое настроение без явной причины, это повод обратиться к специалисту.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
Специалист Шишов Георгий
Врач психотерапевт, психолог
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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