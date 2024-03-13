Как предотвратить обострения заболеваний ЖКТ в период весеннего сезона

Весеннее ухудшение самочувствия: как бороться с обострениями ЖКТ

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медицинские данные свидетельствуют о том, что у людей, страдающих расстройствами желудочно-кишечного тракта, весной часто наблюдается ухудшение самочувствия. Особенно ярко обострения заболеваний органов пищеварения проявляются у тех пациентов, которые ранее не обращались за медицинской помощью. Как поддержать организм весной, поделилась врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России Ольга Чернова.

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Весна является периодом перехода, когда меняется климат и режим дня. Резкие изменения температуры в течение суток часто приводят к изменениям атмосферного давления, что может снижать иммунитет.

"В период межсезонья обострения хронических гастритов, панкреатитов, язвенных болезней желудка и двенадцатиперстной кишки связаны с ослаблением иммунитета. Заболевания ЖКТ часто имеют циклический характер, поэтому важно контролировать периоды ухудшения состояния и придерживаться курсового лечения", — подчеркивает специалист.

Для поддержания организма в тонусе и снижения риска сезонных обострений заболеваний ЖКТ врач рекомендует пополнить запасы витаминов группы B и C, а также включить в рацион пищу, богатую микроэлементами, необходимыми для восстановления клеток слизистой оболочки желудка. Для этого важно ограничить потребление острых приправ, маринадов, соленой, жареной и копченой пищи, а также вести здоровый образ жизни, избегая курения и употребления алкоголя, сообщает - "Вести Подмосковья".