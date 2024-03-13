Исследование: недосып и диабет второго типа, что говорят ученые из Швеции

Связь между недосыпом и диабетом: исследование из Университета Уппсалы

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Университета Уппсалы в Швеции обнаружили, что серьезный дефицит сна у взрослых лиц увеличивает вероятность возникновения диабета второго типа. Они отмечают, что этот эффект не может быть полностью скомпенсирован только здоровым питанием в течение дня.

Фото: openverse by Gia Willow Alexa Annermarken is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно словам соавтора исследования, доктора Дианы Нога, предыдущие исследования указывали на то, что хронический недосып увеличивает риск развития диабета второго типа, в то время как здоровые диетические привычки, такие как регулярное употребление фруктов и овощей, могут снизить этот риск.

"Целью нашего исследования было выяснить, можно ли уменьшить риск развития диабета второго типа только за счет правильного питания при регулярном недосыпе," — подчеркнула Нога.

Проведя анализ данных из Британского биобанка, в котором содержится информация о генетическом состоянии около полумиллиона британцев, и изучив результаты опросов о здоровье и образе жизни, ученые сделали вывод, что сон продолжительностью от трех до пяти часов в сутки существенно увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа.

Кроме того, было обнаружено, что правильное питание может немного снизить эту угрозу, однако не полностью ее устраняет. Для минимизации риска заболевания необходимо не только придерживаться сбалансированной диеты, но и спать не менее шести часов в сутки.