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Исследование: недосып и диабет второго типа, что говорят ученые из Швеции

Связь между недосыпом и диабетом: исследование из Университета Уппсалы

1:24
Здоровье

Исследователи из Университета Уппсалы в Швеции обнаружили, что серьезный дефицит сна у взрослых лиц увеличивает вероятность возникновения диабета второго типа. Они отмечают, что этот эффект не может быть полностью скомпенсирован только здоровым питанием в течение дня.

Связь между недосыпом и диабетом: исследование из Университета Уппсалы
Фото: openverse by Gia Willow Alexa Annermarken is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно словам соавтора исследования, доктора Дианы Нога, предыдущие исследования указывали на то, что хронический недосып увеличивает риск развития диабета второго типа, в то время как здоровые диетические привычки, такие как регулярное употребление фруктов и овощей, могут снизить этот риск.

"Целью нашего исследования было выяснить, можно ли уменьшить риск развития диабета второго типа только за счет правильного питания при регулярном недосыпе," — подчеркнула Нога.

Проведя анализ данных из Британского биобанка, в котором содержится информация о генетическом состоянии около полумиллиона британцев, и изучив результаты опросов о здоровье и образе жизни, ученые сделали вывод, что сон продолжительностью от трех до пяти часов в сутки существенно увеличивает риск развития сахарного диабета второго типа.

Кроме того, было обнаружено, что правильное питание может немного снизить эту угрозу, однако не полностью ее устраняет. Для минимизации риска заболевания необходимо не только придерживаться сбалансированной диеты, но и спать не менее шести часов в сутки.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гилядов Марк
Проводит диагностику и лечение нарушений углеводного обмена (нарушения толерантности к глюкозе / преддиабет /сахарный диабет 1 и 2 типов), диагностику осложнений сахарного диабета, в том числе определение основных видов чувствительности для предупреждения развития синдрома диабетической стопы, индивидуальное и групповое обучение пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов, в том числе с переводом на помповую инсулинотерапию, установку и интерпретацию данных непрерывного мониторирования глюкозы (CGMS iPro2), коррекцию настроек инсулиновой помпы Medtronik paradigm, Accu-Chek Spirit Combo, заболеваний щитовидной железы (гипо/гипертиреоз, в том числе болезнь Грейвса, злокачественные новообразования щитовидной железы), подготовку пациентов к проведению терапии радиоактивным йодом и хирургическому вмешательству, лечение эндокринной офтальмопатии совместно с офтальмологом, диагностику и лечение остоепороза/аденомы гипофиза (Пролактиномы, Акромегалии (СТГ-секретирующая), Болезни Иценко-Кушинга, ТТГ-секретирующие, Гормонально-неактивных)/гипопитуитариза (центральный несахарный диабет), биоимпедансное исследование состава тела человека, заболеваний надпочечников (объемные образования, гипер- и гипофункция надпочечников), синдрома гиперадрогении различной этиологии, гинекологическую эндокринологию (различные варианты гипогонадизма (гипер-, гипогонадотропный, гипоаламический, в том числе вследствие анорекии)/аменорея/нарушение менструального цикла/бесплодие эндокринного генеза), эндокринные заболевания на этапе планирования и во время беременности в послеродовом периоде, мужской гипогонадизм в любом возрасте, в том числе возрастной нормогонатропный гипогонадизм у мужчин старшей возрастной группы, гинекомастию у мужчин.
Специалист Колодко Инна
Владение современными методами профилактики, диагностики и лечения пациентов с различной эндокринной патологией – метаболические нарушения (ожирение, сахарный диабет 1 и 2 типа), патология гипоталамо-гипофизарной системы, патология щитовидной железы, надпочечников, заболевания костно-минерального обмена, скрининг поздних осложнений сахарного диабета и др.
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