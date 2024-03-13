Здоровье в приоритете: перейдите на листовой или гранулированный чай

Преимущества чистого чая: листовой или гранулированный - безопасный выбор

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чай — популярный напиток, который придает тепло, утоляет жажду и дарит бодрость. Поэтому трудно представить свой день без чашки чая. Многие предпочитают приобретать его в пакетиках для удобства заваривания. Однако, как отмечает физиолог Александр Созыкин, такой способ может негативно сказаться на здоровье.

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Специалист объясняет, что при заваривании чая в пакетиках выделяется микропластик, который при высокой температуре разлагается на искусственные наночастицы. При регулярном употреблении такого чая эти вредные элементы могут накапливаться, что в конечном итоге может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Физиолог Созыкин рекомендует вместо пакетированного чая предпочитать листовой или гранулированный, чтобы избежать потенциальных рисков для здоровья.