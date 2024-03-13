Правда и ложь о временных ограничениях приема пищи: разбираем мифы диетологии

Существует множество заблуждений, связанных с диетой и снижением веса, и одно из самых распространенных связано с временными ограничениями приема пищи.
Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Однако большинство таких утверждений не соответствуют действительности, что может привести к неудовлетворительным результатам при следовании диете.
Эксперты указывают на несколько мифов, которым стоит перестать верить.
Миф о запрете ужинать после 18:00. Хотя желательно употреблять пищу за 3 часа до сна, это правило не является обязательным для тех, кто не стремится сбросить вес.
Миф о вредности жирной пищи. На самом деле существуют полезные жиры, такие как молочный жир, содержащийся в сыре, который помогает организму избавляться от излишков скопившегося жира. Омега-3 также важны для здоровья волос, ногтей и кожи.
Миф о невозможности употребления сладкого. Сахар не способствует похудению, но это не означает, что необходимо полностью исключать заменители сахара.
Миф о похудении без физических нагрузок. Снижение калорийного потребления и правильное питание должны стоять на первом месте у тех, кто стремится похудеть. Физическая активность и спорт занимают второе место в этом списке.
Однако не следует думать, что можно достичь таких же результатов в похудении без занятий спортом.
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