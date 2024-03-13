Правда и ложь о временных ограничениях приема пищи: разбираем мифы диетологии

Почему физическая активность не единственный путь к похудению: разбираем мифы

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существует множество заблуждений, связанных с диетой и снижением веса, и одно из самых распространенных связано с временными ограничениями приема пищи.

Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако большинство таких утверждений не соответствуют действительности, что может привести к неудовлетворительным результатам при следовании диете.

Эксперты указывают на несколько мифов, которым стоит перестать верить.

Миф о запрете ужинать после 18:00 . Хотя желательно употреблять пищу за 3 часа до сна, это правило не является обязательным для тех, кто не стремится сбросить вес.

. Хотя желательно употреблять пищу за 3 часа до сна, это правило не является обязательным для тех, кто не стремится сбросить вес. Миф о вредности жирной пищи . На самом деле существуют полезные жиры, такие как молочный жир, содержащийся в сыре, который помогает организму избавляться от излишков скопившегося жира. Омега-3 также важны для здоровья волос, ногтей и кожи.

. На самом деле существуют полезные жиры, такие как молочный жир, содержащийся в сыре, который помогает организму избавляться от излишков скопившегося жира. Омега-3 также важны для здоровья волос, ногтей и кожи. Миф о невозможности употребления сладкого . Сахар не способствует похудению, но это не означает, что необходимо полностью исключать заменители сахара.

. Сахар не способствует похудению, но это не означает, что необходимо полностью исключать заменители сахара. Миф о похудении без физических нагрузок. Снижение калорийного потребления и правильное питание должны стоять на первом месте у тех, кто стремится похудеть. Физическая активность и спорт занимают второе место в этом списке.

Однако не следует думать, что можно достичь таких же результатов в похудении без занятий спортом.