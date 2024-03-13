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Психические расстройства весной: советы врача-психиатра по управлению симптомами

Весеннее обострение: симптомы и методы лечения от врача-психиатра

1:11
Здоровье

С начала весны прошла уже неделя, и многие стали употреблять выражение "весеннее обострение". Это обычно используется для описания поведения людей, которые проявляют глупость или агрессию. Но что же это значит на самом деле? Делится своими знаниями врач-психиатр из Самарской области, Михаил Шейфер.

Весеннее обострение: симптомы и методы лечения от врача-психиатра
Фото: openverse by Sander van der Wel is licensed under CC BY-SA 2.0

По словам специалиста, весенние обострения могут наблюдаться у людей с выявленными психическими расстройствами. В переходные сезоны, особенно весной и осенью, у больных наблюдается ухудшение состояния: они могут переживать моменты мании, когда все кажется прекрасным и замечательным, или погружаться в депрессию, где в голове только негативные мысли о бессмысленности всего.

Для пациентов с психическими расстройствами очень сложно разобраться в своем состоянии. Однако, если такие симптомы длительные (несколько недель), это является основанием для обращения к специалисту, советует психиатр.

Лечение должно быть обязательно согласовано с врачом. Не стоит назначать его самостоятельно, особенно это касается приема антидепрессантов. Некоторые препараты могут усугубить ситуацию, вызвав усиление тревоги.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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