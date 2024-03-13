Миф развеян: изжога — не просто незначительное неудобство

Несмотря на общепринятое мнение, изжога не следует рассматривать как незначительный симптом. Этот миф развеяла врач-терапевт и диетолог Эльвира Фесенко.
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По мнению эксперта, изжога часто связана с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.
"Это состояние можно лечить как медикаментозно, так и хирургическими методами", — подчеркнула Фесенко.
Она также предупредила, что при частых проявлениях изжоги необходимо обязательно обратиться к врачу. В случае единичных эпизодов изжоги можно принимать безопасные лекарственные средства, доступные в аптеке, которые обеспечивают оперативное действие.
"Важно осознавать, что частая изжога может стать причиной развития рака пищевода", — подытожила врач.
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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