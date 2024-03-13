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Миф развеян: изжога — не просто незначительное неудобство

Изжога не просто неприятное ощущение: что говорит врач-терапевт

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Здоровье

Несмотря на общепринятое мнение, изжога не следует рассматривать как незначительный симптом. Этот миф развеяла врач-терапевт и диетолог Эльвира Фесенко.

Изжога не просто неприятное ощущение: что говорит врач-терапевт
Фото: Wikipedia by BruceBlaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По мнению эксперта, изжога часто связана с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

"Это состояние можно лечить как медикаментозно, так и хирургическими методами", — подчеркнула Фесенко.

Она также предупредила, что при частых проявлениях изжоги необходимо обязательно обратиться к врачу. В случае единичных эпизодов изжоги можно принимать безопасные лекарственные средства, доступные в аптеке, которые обеспечивают оперативное действие.

"Важно осознавать, что частая изжога может стать причиной развития рака пищевода", — подытожила врач.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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