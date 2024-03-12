Хадишат Бопхоева озвучила признаки ранней менопаузы и рассказала о современных способах борьбы

Гинеколог-эндокринолог Хадишат Бопхоева предупредила о признаках ранней менопаузы и рассказала о новейших методах её коррекции. Врач пояснила, что медицинское сообщество считает начало менопаузы ранним или преждевременным, если оно происходит до 45 лет.
Она отметила, что такое преждевременное наступление менопаузы может быть вызвано различными факторами, включая постоянный дефицит сна, автоиммунные заболевания, курение, хронический стресс, генетические предпосылки, избыточный вес и другие. Первыми признаками наступления менопаузы могут быть задержка менструации на две недели, снижение сексуального влечения и резкое увеличение веса в определенных областях при нормальном питании.
При появлении тревожных симптомов Хадишат Бопхоева рекомендовала сдать общий анализ крови, пройти УЗИ органов малого таза с использованием трансвагинального датчика и другие лабораторные исследования, а также непременно посетить гинеколога и эндокринолога. Она также отметила, что специализированная гормональная терапия в климактерическом периоде, предписываемая специалистом, может улучшить гормональный баланс.
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