Хадишат Бопхоева озвучила признаки ранней менопаузы и рассказала о современных способах борьбы

Симптомы ранней менопаузы: Хадишат Бопхоева предлагает инновационные решения

Гинеколог-эндокринолог Хадишат Бопхоева предупредила о признаках ранней менопаузы и рассказала о новейших методах её коррекции. Врач пояснила, что медицинское сообщество считает начало менопаузы ранним или преждевременным, если оно происходит до 45 лет.

Фото: freepik.com

Она отметила, что такое преждевременное наступление менопаузы может быть вызвано различными факторами, включая постоянный дефицит сна, автоиммунные заболевания, курение, хронический стресс, генетические предпосылки, избыточный вес и другие. Первыми признаками наступления менопаузы могут быть задержка менструации на две недели, снижение сексуального влечения и резкое увеличение веса в определенных областях при нормальном питании.

При появлении тревожных симптомов Хадишат Бопхоева рекомендовала сдать общий анализ крови, пройти УЗИ органов малого таза с использованием трансвагинального датчика и другие лабораторные исследования, а также непременно посетить гинеколога и эндокринолога. Она также отметила, что специализированная гормональная терапия в климактерическом периоде, предписываемая специалистом, может улучшить гормональный баланс.