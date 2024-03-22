Эндокринолог Терушкин не рекомендует делать всё это перед сном

Врач Терушкин предупреждает, что скроллинг перед сном и частые перекусы могут негативно сказаться на здоровье

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Врач Роман Терушкин предупреждает, что скроллинг перед сном и частые перекусы могут негативно сказаться на здоровье.

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Эндокринолог перечислил довольно вредные привычки, которые вредят обмену веществ и подрывают здоровье организма.

Неупорядоченный режим может вызвать стресс, усиливая выработку кортизола, снижая иммунитет и способствуя воспалительным процессам.

Также рекомендуется избегать употребления жидкости за час до сна и во время ночных пробуждений. Лучше всего пополнять водно-солевой баланс постепенно в течение дня, выпивая достаточное количество чистой воды. А вот постоянные перекусы могут уменьшить чувствительность рецепторов к инсулину, что повышает риск развития

инсулинорезистентности,

ожирения,

метаболического синдрома,

диабета

и рака.

Прежде чем поесть перед сном, посмотрите это видео. Почему нельзя есть на ночь?