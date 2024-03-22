Эндокринолог Терушкин не рекомендует делать всё это перед сном

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Врач Терушкин предупреждает, что скроллинг перед сном и частые перекусы могут негативно сказаться на здоровье

0:47
Здоровье

Врач Роман Терушкин предупреждает, что скроллинг перед сном и частые перекусы могут негативно сказаться на здоровье.

Врач Терушкин предупреждает, что скроллинг перед сном и частые перекусы могут негативно сказаться на здоровье
Фото: Wikipedia by U3207862 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эндокринолог перечислил довольно вредные привычки, которые вредят обмену веществ и подрывают здоровье организма.

Неупорядоченный режим может вызвать стресс, усиливая выработку кортизола, снижая иммунитет и способствуя воспалительным процессам.

Также рекомендуется избегать употребления жидкости за час до сна и во время ночных пробуждений. Лучше всего пополнять водно-солевой баланс постепенно в течение дня, выпивая достаточное количество чистой воды. А вот постоянные перекусы могут уменьшить чувствительность рецепторов к инсулину, что повышает риск развития

  • инсулинорезистентности,
  • ожирения,
  • метаболического синдрома,
  • диабета
  • и рака.
Прежде чем поесть перед сном, посмотрите это видео. Почему нельзя есть на ночь?
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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