Названы заболевания, потенциально предшествующие развитию рака

Гипертония и диабет могут способствовать развитию онкологии

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Китайские учёные опубликовали в журнале "Cancer" статью касательно прямой взаимосвязи развития онкологии и проблем, связанных с нарушением обмена веществ и метаболизмом.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Среди проблем, связанных с метаболизмом выделены повышенный уровень сахара в крови, гипертония, избыток жиров и холестерина в крови. Китайские учёные проанализировали биомедицинские данные около 44000 человек возрастом около 40 лет и на основании этой фокус-группы установили риск развития онкологических заболеваний. Оказалось, у людей, у которых наблюдались процессы нарушения метаболизма, уже начали развиваться или были диагностированы симптомы онкологии. В течение 15 лет наблюдения с 2006 по 2021 годы у 2200 пациентов симптомы рака стали явными, а иные даже скончались. Таким образом, было установлено, что рак, хотя и не является прямым следствием нарушения обмена веществ в организме, развивается в таких случаях быстрее, чем в организмах более здоровых.