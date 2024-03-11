Человеческий инстинкт к вредной пище: откуда берется наше влечение к сладкому, соленому и жирному

Почему мы выбираем нездоровую пищу: экспертные мнения о привлекательности сладкого, соленого и жирного

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В отличие от других живых существ, человек способен потреблять практически любую пищу, за исключением сырого мяса и рыбы.

Фото: https://pixy.org/

Из обширного разнообразия продуктов питания люди чаще всего выбирают те, которые, к сожалению, могут быть вредными для здоровья.

Эксперты объясняют, почему сладкое, соленое и жирное питание так привлекательно для людей.

Одно из мнений заключается в том, что эти продукты в недавнем прошлом считались редкими и важными для выживания.

Жирная еда . Исторически человек основывал свой рацион на растительной пище. Однако тяжелый физический труд требовал быстрого восстановления, что жирная пища предоставляет благополучно — она богата энергией и содержит в два раза больше калорий, чем белки и углеводы. Современная жирная пища, с приправами и добавками, выглядит еще более аппетитно.

. Исторически человек основывал свой рацион на растительной пище. Однако тяжелый физический труд требовал быстрого восстановления, что жирная пища предоставляет благополучно — она богата энергией и содержит в два раза больше калорий, чем белки и углеводы. Современная жирная пища, с приправами и добавками, выглядит еще более аппетитно. Соленая еда . В умеренных количествах соль полезна для организма. Исторически человек и другие животные привыкали к соли в течение многих веков. Есть теория, что млекопитающие употребляют соль для защиты от паразитов.

. В умеренных количествах соль полезна для организма. Исторически человек и другие животные привыкали к соли в течение многих веков. Есть теория, что млекопитающие употребляют соль для защиты от паразитов. Сладкая еда. Одна из теорий связывает привлекательность сладкого с кормлением грудью, поскольку грудное молоко содержит естественный сахар. Именно поэтому дети любят сладости, а это влечение сохраняется на протяжении всей жизни.

Другими словами, влечение к вредной сладкой, соленой или жирной пище присуще человеческому инстинкту, который сформировался в условиях выживания.