Человеческий инстинкт к вредной пище: откуда берется наше влечение к сладкому, соленому и жирному

В отличие от других живых существ, человек способен потреблять практически любую пищу, за исключением сырого мяса и рыбы.
Фото: https://pixy.org/
Из обширного разнообразия продуктов питания люди чаще всего выбирают те, которые, к сожалению, могут быть вредными для здоровья.
Эксперты объясняют, почему сладкое, соленое и жирное питание так привлекательно для людей.
Одно из мнений заключается в том, что эти продукты в недавнем прошлом считались редкими и важными для выживания.
Жирная еда. Исторически человек основывал свой рацион на растительной пище. Однако тяжелый физический труд требовал быстрого восстановления, что жирная пища предоставляет благополучно — она богата энергией и содержит в два раза больше калорий, чем белки и углеводы. Современная жирная пища, с приправами и добавками, выглядит еще более аппетитно.
Соленая еда. В умеренных количествах соль полезна для организма. Исторически человек и другие животные привыкали к соли в течение многих веков. Есть теория, что млекопитающие употребляют соль для защиты от паразитов.
Сладкая еда. Одна из теорий связывает привлекательность сладкого с кормлением грудью, поскольку грудное молоко содержит естественный сахар. Именно поэтому дети любят сладости, а это влечение сохраняется на протяжении всей жизни.
Другими словами, влечение к вредной сладкой, соленой или жирной пище присуще человеческому инстинкту, который сформировался в условиях выживания.
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ