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Человеческий инстинкт к вредной пище: откуда берется наше влечение к сладкому, соленому и жирному

Почему мы выбираем нездоровую пищу: экспертные мнения о привлекательности сладкого, соленого и жирного

1:36
Здоровье

В отличие от других живых существ, человек способен потреблять практически любую пищу, за исключением сырого мяса и рыбы.

Почему мы выбираем нездоровую пищу: экспертные мнения о привлекательности сладкого, соленого и жирного
Фото: https://pixy.org/

Из обширного разнообразия продуктов питания люди чаще всего выбирают те, которые, к сожалению, могут быть вредными для здоровья.

Эксперты объясняют, почему сладкое, соленое и жирное питание так привлекательно для людей.

Одно из мнений заключается в том, что эти продукты в недавнем прошлом считались редкими и важными для выживания.

  • Жирная еда. Исторически человек основывал свой рацион на растительной пище. Однако тяжелый физический труд требовал быстрого восстановления, что жирная пища предоставляет благополучно — она богата энергией и содержит в два раза больше калорий, чем белки и углеводы. Современная жирная пища, с приправами и добавками, выглядит еще более аппетитно.
  • Соленая еда. В умеренных количествах соль полезна для организма. Исторически человек и другие животные привыкали к соли в течение многих веков. Есть теория, что млекопитающие употребляют соль для защиты от паразитов.
  • Сладкая еда. Одна из теорий связывает привлекательность сладкого с кормлением грудью, поскольку грудное молоко содержит естественный сахар. Именно поэтому дети любят сладости, а это влечение сохраняется на протяжении всей жизни.

Другими словами, влечение к вредной сладкой, соленой или жирной пище присуще человеческому инстинкту, который сформировался в условиях выживания.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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