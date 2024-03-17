Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Science: акациевые муравьи "вынудили" львов перестать охотиться на зебр
Как избежать прорастания картофеля
Тройка лучших упражнений для грудных мышц
Кинологи рассказали, по какому критерию кошки выбирают хозяина
Диета для похудения: три продукта, которые необходимо есть на завтрак
Изменения в правилах проезда круговых перекрестков: что нужно знать водителям
Карасин: информацию об оказании помощи ВСУ союзниками РФ надо проверять
Маск: Украина лишится ещё больше людей и территорий, если не начнёт переговоры
Эксперты выявили 8 микробных очагов в гостиничных номерах, которые могут незаметно угрожать здоровью
4 главных правила для восстановления сбитого режима сна помогут вам восстановить режим дня

Как восстановить сон после отпуска или смены часового пояса

2:13
Здоровье

После отпуска многие люди сталкиваются с проблемой нарушения сна и трудностями при возврате к обычному режиму. Восстановление здорового сна может быть вызовом, но соблюдение нескольких важных правил поможет вам вернуться к нормальному распорядку и отдохнуть после отпуска.

Как восстановить сон после отпуска или смены часового пояса
Фото: Wikipedia by Scott & Elaine van der Chijs is licensed under CC BY-NC 2.0

Вот четыре правила, которые помогут вам восстановить здоровый сон.

  1. Постепенно возвращайтесь к регулярному расписанию сна. После отпуска наш организм может быть настроен на другой режим сна, особенно если вы пересекли несколько часовых поясов. Возвращайтесь к нормальному расписанию сна, постепенно сокращая время отдыха. Постарайтесь вставать и ложиться спать в одно и то же время каждый день, даже в выходные дни. Это поможет вашему организму настроиться на регулярность и лучше контролировать сон.
  2. Создайте спокойную обстановку в спальне. Важно создать комфортную и спокойную атмосферу в спальне, чтобы помочь организму расслабиться и заснуть. Избегайте яркого освещения, шума и других раздражителей. Попробуйте использовать шторы, чтобы затемнить комнату, и убедитесь, что у вас есть комфортные и подходящие по размеру кровать и подушки.
  3. Избегайте пытаться насильно заснуть. Если не получается, если вы лежите в постели и не можете заснуть, не стоит силой пытаться заснуть. Вместо этого попробуйте встать из кровати и сделать что-то расслабляющее, например, почитать книгу или послушать музыку. Возвращайтесь в постель только тогда, когда чувствуете сонливость. Это поможет вашему организму связать кровать со сном, а не с бессонницей.
  4. Избегайте кофеина и алкоголя перед сном. Кофеин и алкоголь могут негативно влиять на качество сна. Попробуйте избегать употребления кофеина и алкоголя несколько часов перед сном. Вместо этого употребляйте травяные чаи или другие безкофеиновые напитки, чтобы спокойно расслабиться перед сном.

Соблюдение этих четырёх правил поможет вам восстановить здоровый сон после отпуска и вернуться к нормальному расписанию.

Здоровый сон не только помогает организму восстановиться, но и повышает эффективность и благополучие в нашей повседневной жизни.

Как восстановить режим сна после отпуска?
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Популярное
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков

Одуванчики – это настойчивые и некапризные сорняки, которые способны быстро распространяться и захватывать наш садовый участок. Их ярко-желтые цветы, кажется, могут оживить любое пространство, но многие садоводы видят в них лишь неприятность, которую следует преодолеть. В данной статье мы рассмотрим эффективные способы избавления от одуванчиков и предложим несколько советов по профилактике их повторного появления.

Избавляемся от одуванчиков на садовом участке
Вернувшаяся из Израиля в РФ Саша Савельева готова выступать на корпоративах
Сбежавшая в Израиль за мужем-предателем певица Саша Савельева вернулась в Россию
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Ждите томатный бум: посадите помидоры по этому методу китайцев — российские дачники получают по нему рекордный урожай
ВС РФ зашли в посёлок Бердычи, в гостинице Одессы ликвидированы наёмники Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Ученые определили, какое масло обладает наибольшей пользой для здоровья
Как подкормить самое популярное комнатное растение, чтобы герань радовала видом и ростом
Битва герцогинь: кто лучше подходит для королевской роли, Кейт или Меган?
Битва герцогинь: кто лучше подходит для королевской роли, Кейт или Меган?
Последние материалы
Актёр Кологривый вспомнил, как родители унижали его из-за мечты стать артистом
Шесть советов, полезных для здоровья и долголетия
Вокруг Света: исчезновение кислорода на Земле приведет к авариям и катастрофам
Секреты и советы: макияж и прическа за 3 минуты
Песчанка популярна в ландшафтном дизайне за свою простоту
Какая польза от занятий спортом по вечерам
Три простых способа сэкономить на покупке автомобиля
Пошаговый рецепт приготовления хрустящих рыбных палочек
Секретные функции кресел в самолёте, которые могут спасти жизни при аварии
Социолог рассказала, почему люди любят смотреть фильмы ужасов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников