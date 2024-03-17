4 главных правила для восстановления сбитого режима сна помогут вам восстановить режим дня

Как восстановить сон после отпуска или смены часового пояса

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После отпуска многие люди сталкиваются с проблемой нарушения сна и трудностями при возврате к обычному режиму. Восстановление здорового сна может быть вызовом, но соблюдение нескольких важных правил поможет вам вернуться к нормальному распорядку и отдохнуть после отпуска.

Фото: Wikipedia by Scott & Elaine van der Chijs is licensed under CC BY-NC 2.0

Вот четыре правила, которые помогут вам восстановить здоровый сон.

Постепенно возвращайтесь к регулярному расписанию сна. После отпуска наш организм может быть настроен на другой режим сна, особенно если вы пересекли несколько часовых поясов. Возвращайтесь к нормальному расписанию сна, постепенно сокращая время отдыха. Постарайтесь вставать и ложиться спать в одно и то же время каждый день, даже в выходные дни. Это поможет вашему организму настроиться на регулярность и лучше контролировать сон. Создайте спокойную обстановку в спальне. Важно создать комфортную и спокойную атмосферу в спальне, чтобы помочь организму расслабиться и заснуть. Избегайте яркого освещения, шума и других раздражителей. Попробуйте использовать шторы, чтобы затемнить комнату, и убедитесь, что у вас есть комфортные и подходящие по размеру кровать и подушки. Избегайте пытаться насильно заснуть. Если не получается, если вы лежите в постели и не можете заснуть, не стоит силой пытаться заснуть. Вместо этого попробуйте встать из кровати и сделать что-то расслабляющее, например, почитать книгу или послушать музыку. Возвращайтесь в постель только тогда, когда чувствуете сонливость. Это поможет вашему организму связать кровать со сном, а не с бессонницей. Избегайте кофеина и алкоголя перед сном. Кофеин и алкоголь могут негативно влиять на качество сна. Попробуйте избегать употребления кофеина и алкоголя несколько часов перед сном. Вместо этого употребляйте травяные чаи или другие безкофеиновые напитки, чтобы спокойно расслабиться перед сном.

Соблюдение этих четырёх правил поможет вам восстановить здоровый сон после отпуска и вернуться к нормальному расписанию.

Здоровый сон не только помогает организму восстановиться, но и повышает эффективность и благополучие в нашей повседневной жизни.

Как восстановить режим сна после отпуска?