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Чем опасна нехватка витамина D: эндокринолог Тананакина перечислила возможные последствия

Врач-эндокринолог Тананакина назвала дефицит витамина D одной из причин онкологии

Здоровье

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина, поделилась в беседе с изданием "Известия" важной информацией о негативном влиянии дефицита витамина D на организм.

Врач-эндокринолог Тананакина назвала дефицит витамина D одной из причин онкологии
Фото: yavtope.ru

Витамины группы D, по словам специалиста, являются жирорастворимыми соединениями, которые участвуют в усвоении организмом человека фосфора и кальция. Их источниками могут быть как растительные, так и животные продукты, а также солнечный свет. Особенно высокое содержание витамина D можно найти в рыбе.

Недостаток данного витамина может привести к серьезным последствиям для здоровья. Среди них, по словам Наталии Тананакиной, детский рахит, онкология, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания.

"При обнаружении дефицита врачи назначают витаминные комплексы. Назначение витаминов осуществляется с учетом имеющихся у пациента противопоказаний", — сказала врач.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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