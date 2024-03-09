Проблема антибиотиков в мясе: советы от иммунолога Тутельяна

Тутельян предупреждает о последствиях употребления мяса с антибиотиками

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иммунолог и специалист в области клинической иммунологии, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Алексей Тутельян, предупреждает о потенциальных рисках употребления мяса, содержащего антибиотики. По его словам, это может способствовать появлению устойчивых к лекарствам бактерий в организме человека, что в будущем может усложнить лечение инфекций и вызвать проблемы с трудноизлечимыми заболеваниями.

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Однако, он отмечает, что в настоящее время прямой угрозы для здоровья человека нет, поскольку концентрация антибиотиков в мясе крайне низка. "Животным (скоту и птице) даются дозы лекарств, в десятки раз меньше лечебных", — добавляет Тутельян.

Чтобы убедиться в отсутствии антибиотиков в приобретаемом мясе, рекомендуется обратиться в территориальное управление Роспотребнадзора и подать жалобу. Проведение анализов поможет установить, соответствует ли продукция нормам безопасности.