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Препятствия на пути к идеальной фигуре: что говорит диетолог Волынкина о сахаре и колбасе

Сахар и выпечка: враги похудения, предупреждает профессиональный диетолог Волынкина

1:05
Здоровье

Профессиональный диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина отмечает, что сахар, выпечка, макароны, колбасы и консервы могут препятствовать процессу похудения и повышать риск развития некоторых заболеваний. Употребление сахара, по словам специалиста, может вызвать выброс инсулина и повысить уровень сахара в крови, что способствует развитию инсулинорезистентности.

Сахар и выпечка: враги похудения, предупреждает профессиональный диетолог Волынкина
Фото: www.flickr.com by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно диетологу, с одной стороны, потребление сладкого может временно повысить работоспособность, но затем человек может почувствовать сонливость и усталость. Чистый сахар считается вредным для организма.

Также отмечается, что продукты из белой муки, включая выпечку и макароны, не приносят никакой пользы организму. Вредными для процесса похудения также являются фастфуд, кетчуп и майонез. Для достижения цели по снижению веса рекомендуется временно отказаться от острой, жирной и соленой пищи, такой как консервы, сосиски, колбасы, полуфабрикаты и алкогольные напитки, которые могут замедлить метаболизм.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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