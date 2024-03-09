Препятствия на пути к идеальной фигуре: что говорит диетолог Волынкина о сахаре и колбасе

Профессиональный диетолог и спортивный тренер Мария Волынкина отмечает, что сахар, выпечка, макароны, колбасы и консервы могут препятствовать процессу похудения и повышать риск развития некоторых заболеваний. Употребление сахара, по словам специалиста, может вызвать выброс инсулина и повысить уровень сахара в крови, что способствует развитию инсулинорезистентности.
Согласно диетологу, с одной стороны, потребление сладкого может временно повысить работоспособность, но затем человек может почувствовать сонливость и усталость. Чистый сахар считается вредным для организма.
Также отмечается, что продукты из белой муки, включая выпечку и макароны, не приносят никакой пользы организму. Вредными для процесса похудения также являются фастфуд, кетчуп и майонез. Для достижения цели по снижению веса рекомендуется временно отказаться от острой, жирной и соленой пищи, такой как консервы, сосиски, колбасы, полуфабрикаты и алкогольные напитки, которые могут замедлить метаболизм.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.