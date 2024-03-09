Гель-лак и безопасность: рекомендации эксперта

Процедура маникюра с использованием гелевого покрытия считается безопасной, при условии ее проведения раз в две недели и с соблюдением необходимых мер предосторожности. Сертифицированный гель-лак не нанесет вреда ногтевой пластине, однако безопасность этой процедуры зависит не только от качества материалов, утверждает дерматолог Светлана Петрова.
Эксперт объясняет, что питание ногтей осуществляется за счет капилляров, находящихся под кутикулой и в ногтевом ложе, а поверхность ногтей состоит из ороговевших клеток, следовательно, нет необходимости беспокоиться о том, что они "не дышат". Часто самостоятельное удаление гель-лака в домашних условиях может привести к негативным последствиям, таким как расслоение и истончение ногтевой пластины, так как при этом удаляется верхний слой ногтя. Если нет проблем, нет необходимости делать перерывы в использовании стойкого покрытия. Главное — выбрать квалифицированного мастера и соблюдать все меры предосторожности.
Дерматолог также успокаивает женщин, беспокоящихся о безопасности ламп для высыхания гель-лака в связи с риском развития меланомы — рака кожи и ногтей. Отмечается, что используемые в салонах UV-лампы и LED-лампы излучают преимущественно лучи типа A (UVA), которые ассоциируются с увеличением риска развития злокачественных опухолей кожи.
Врач рекомендует наносить солнцезащитное средство на руки и пальцы перед процедурой, независимо от типа используемой лампы (ультрафиолетовой или LED), чтобы защитить кожу от ультрафиолетового излучения и фотостарения. Также рекомендуется использовать специальные перчатки с отверстиями для кончиков пальцев во время полимеризации покрытия в лампе.
Для снижения рисков во время застывания покрытия следует сразу вынуть руку из лампы и сообщить мастеру о возможном жжении, чтобы он мог корректировать мощность устройства. Предупреждается, что систематическое перегревание может привести к онихолизису — полному или частичному отделению ногтя от ногтевого ложа.
Кроме того, на осенне-зимний период рекомендуется отказаться от педикюра с гель-лаком из-за возможного давления, которое оказывает закрытая обувь на ногти. Если все же проводить эту процедуру в холодное время года, то следует регулярно обновлять покрытие каждые две недели, чтобы контролировать состояние ногтей и удалять излишнюю длину.
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