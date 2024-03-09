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Гель-лак и безопасность: рекомендации эксперта

Профессиональный маникюр с гель-покрытием: секреты безопасности

2:25
Здоровье

Процедура маникюра с использованием гелевого покрытия считается безопасной, при условии ее проведения раз в две недели и с соблюдением необходимых мер предосторожности. Сертифицированный гель-лак не нанесет вреда ногтевой пластине, однако безопасность этой процедуры зависит не только от качества материалов, утверждает дерматолог Светлана Петрова.

Профессиональный маникюр с гель-покрытием: секреты безопасности
Фото: https://pbs.twimg.com/

Эксперт объясняет, что питание ногтей осуществляется за счет капилляров, находящихся под кутикулой и в ногтевом ложе, а поверхность ногтей состоит из ороговевших клеток, следовательно, нет необходимости беспокоиться о том, что они "не дышат". Часто самостоятельное удаление гель-лака в домашних условиях может привести к негативным последствиям, таким как расслоение и истончение ногтевой пластины, так как при этом удаляется верхний слой ногтя. Если нет проблем, нет необходимости делать перерывы в использовании стойкого покрытия. Главное — выбрать квалифицированного мастера и соблюдать все меры предосторожности.

Дерматолог также успокаивает женщин, беспокоящихся о безопасности ламп для высыхания гель-лака в связи с риском развития меланомы — рака кожи и ногтей. Отмечается, что используемые в салонах UV-лампы и LED-лампы излучают преимущественно лучи типа A (UVA), которые ассоциируются с увеличением риска развития злокачественных опухолей кожи.

Врач рекомендует наносить солнцезащитное средство на руки и пальцы перед процедурой, независимо от типа используемой лампы (ультрафиолетовой или LED), чтобы защитить кожу от ультрафиолетового излучения и фотостарения. Также рекомендуется использовать специальные перчатки с отверстиями для кончиков пальцев во время полимеризации покрытия в лампе.

Для снижения рисков во время застывания покрытия следует сразу вынуть руку из лампы и сообщить мастеру о возможном жжении, чтобы он мог корректировать мощность устройства. Предупреждается, что систематическое перегревание может привести к онихолизису — полному или частичному отделению ногтя от ногтевого ложа.

Кроме того, на осенне-зимний период рекомендуется отказаться от педикюра с гель-лаком из-за возможного давления, которое оказывает закрытая обувь на ногти. Если все же проводить эту процедуру в холодное время года, то следует регулярно обновлять покрытие каждые две недели, чтобы контролировать состояние ногтей и удалять излишнюю длину.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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